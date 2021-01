Kapsters voor het eerst in uitgebrande salon in Zevenaar: 'Vreemd om te zien, echt een ravage'

Een half gesmolten föhn, op de grond tussen de resten van iets dat ooit een borstel was. Het is één grote chaos in de salon: alles is zwart en op de plek waar de ramen zaten, is de zaak dichtgetimmerd met houten planken.

Het stinkt er enorm. Medewerkers Shania en Chantal mogen - bijna een week na de brand - voor het eerst naar binnen. "Heel vreemd om het zo te zien, echt een ravage", zegt haarstylist Shania zichtbaar onder de indruk.

Puber opgepakt

De verwoestende brand brak zondag uit aan de achterkant van de salon. Ook bovengelegen appartementen moesten tijdelijk worden ontruimd. Het vuur bleek te zijn aangestoken. Een dag later werd een jongen van 13 jaar aangehouden als verdachte. De puber is inmiddels onder voorwaarden weer vrijgelaten.

Er zijn alleen maar verliezers

Volgens Vlastuin hangen er wel vaker jongeren rond aan de achterkant van haar zaak. "Daar is een overkapping en kunnen ze droog staan", legt ze uit. Wat er zondagavond precies is gebeurd, weet ze niet en politie en justitie doen vooralsnog geen mededelingen over de brandstichting.

"Ik ga er vanuit dat het niet de bedoeling is geweest dat het zo uit de hand zou lopen, dat het geen opzet was. In dat opzicht zijn er alleen maar verliezers", aldus de eigenaresse.

'We willen mensen weer mooi maken'

Vlastuin en haar medewerkers zijn overspoeld met hartverwarmende reacties van onder meer klanten, buren en andere ondernemers uit Zevenaar. "Dat is echt heel fijn. De telefoon stond roodgloeiend. Ik heb nog lang niet iedereen kunnen terugbellen."

Jantine Vlastuin hoopt dat ze een tijdelijke locatie kan vinden voor de salon, zodat zijzelf en de andere dames zo snel mogelijk na de lockdown weer aan de slag kunnen. Stylist Shania beaamt dat: "Dat willen we toch het liefste, mensen mooi maken."

Vooralsnog mogen ze nog niet aan de slag. "We moeten eerst wachten tot de verzekeringsexperts klaar zijn. Daarna wordt alles eruit gehaald. Er is niks meer van over."

Vlastuin hoopt dat ze de oude kinderkapstoel nog kan redden. "Die hebben we al heel lang en daar heb ik herinneringen aan. De stoel is wel heel vies, maar hopelijk kunnen we hem schoonmaken en wordt het een soort symbool voor een nieuw begin straks."

