Buurt moet omrijden als iedereen aapjes wil kijken

Je kunt er de klok op gelijk zetten: bij mooi weer in de weekeinden en in de vakantieperiode heerst topdrukte in de Apenheul in Apeldoorn.

Dat betekent omrijden voor omwonenden van het attractiepark.

De gemeente Apeldoorn bepaalde in de jaren negentig van de vorige eeuw, dat op zulke dagen automobilisten hun wagens mogen parkeren op de J.C. Wilslaan. Die wordt dan afgesloten voor doorgaand verkeer. 'Dit komt 10 tot 20 keer per jaar voor', zegt André Bruins. Hij is van Accres, beheerder van recreatie- en sportterreinen in Apeldoorn.

Aanwonenden of verkeer richting Hoog Soeren moeten bij een afsluiting omrijden via de Jachtlaan, Amersfoortseweg en Soerenseweg. 'Dit is al jaren aan de gang en dat moet maar eens afgelopen zijn', zegt een gedupeerde inwoner van Hoog Soeren.

Door social media geen waarschuwingen meer

Bruins reageert: 'Vroeger kondigden we de afsluiting van tevoren aan, maar doordat veel mensen op sociale media zitten en na een blik omhoog besluiten te komen omdat het droog is, waarschuwen we niet meer.'

De situatie is verre van ideaal, beseft Bruins. 'We proberen met de gemeente Apeldoorn en buurtverenigingen in de omgeving van de Apenheul een oplossing te bedenken. Het is een dilemma. Je kunt moeilijk natuurgebied of woningen opofferen voor extra parkeermogelijkheden voor die maximaal 20 dagen per jaar.'