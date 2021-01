'Het is erger dan een gevangenis', asielzoeker Soheil voelt zich in de steek gelaten door kabinet

"Het is erger dan een gevangenis", zegt Soheil Yazdani. Hij zit al bijna twee jaar in een opvang in Wageningen waar hij een kamer deelt met drie vreemde mannen. "In een gevangenis weet je wanneer je vrij komt, na twee jaar of misschien na tien jaar, maar wij weten niks." In de zogenoemde proces opvanglocaties (POL) waar hij verblijft, horen asielzoekers maximaal drie maanden te zitten, maar Soheil weet na twee jaar nog steeds niet wanneer hij weg kan.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

600 asielzoekers

Volgens VluchtelingenWerk Nederland verblijven er alleen al in Wageningen rond de 600 asielzoekers, verdeeld over twee locaties. "Gemiddeld wachten ze hier ongeveer twee jaar op de start van hun procedure", zegt een woordvoerder. "De meesten komen uit Syrië, Jemen, Turkije en Eritrea. Dat zijn landen waarbij het overgrote deel van de mensen uiteindelijk ook asiel zullen krijgen. Het gaat dus om echte vluchtelingen."

Soheil is bijvoorbeeld gevlucht vanwege zijn geloof. Hij was moslim en werd christen. Tegenwoordig is hij actief bij christelijke organisaties in de buurt, hij heeft een Perzisch-talige bijbel in zijn hand tijdens ons gesprek.

"Als je in Iran wordt geboren als moslim, moet je moslim blijven tot het einde van je leven. Anders is je leven in gevaar. Ze arresteren je en stoppen je in de gevangenis. En als je jezelf niet wilt aanpassen of blijft protesteren, doden ze je."

Hij vindt het verdrietig dat veel Nederlanders denken dat vluchtelingen slecht zijn. "Ik zeg je dat het niet waar is. De meesten vluchtelingen zijn goed en willen gewoon leven. Geef ons een kans."

Nieuwe belofte

De staatsecretaris heeft donderdag beloofd medio december alle 7000 nog achterstallige asielaanvragen te zullen verwerken. Soheil heeft inmiddels een uitnodiging gehad om de asielprocedure te laten starten.

Begin februari staat, na twee jaar in Nederland te zijn geweest, zijn eerste gesprek met de IND gepland.

