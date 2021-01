Drie verdachten bunkerfeest vrij, advocaat verwacht lang proces

"De rechter heeft bepaald dat hun persoonlijke omstandigheden zwaarder wegen dan het maatschappelijk belang om ze langer vast te houden", legt Schadd uit. "Dus mogen zij het proces in vrijheid afwachten."

Zie ook: Politiegeweld na bunkerfeest roept vragen op: 'Wat was de opdracht van de ME?'

Verkeerde trui?

Toch is de rol van zijn cliënten bij het incident waarbij vier agenten gewond raakten nog zeer onduidelijk, stelt Schadd. "Bij een van hen was er een agent die een man heeft gezien met een 'opvallend witte tekst' op zijn borst. Die zou zich misdragen hebben. Een half uur later zou die agent mijn cliënt met die trui hebben zien lopen. Maar de trui die hij aan had, heeft een grijs blok met zwarte tekst."

'Dansend aangetroffen'

De politie handelde die avond op basis van een noodbevel van burgemeester Ahmed Marcouch. Dat noodbevel is in handen van Omroep Gelderland. Daarin staat onder meer dat ongeveer zeventig personen 'dansend zijn aangetroffen' waarbij de onderlinge afstand niet werd gehandhaafd.

Dat zou de 'ernstige vrees' opleveren voor de onmiddellijke verspreiding van het coronavirus. Daarom was het in de ogen van Marcouch noodzakelijk het bevel te geven, waarbij iedereen het pand per direct moest verlaten, zo valt te lezen.

De politie bij de beëindiging van het feest. Foto: Persbureau Heitink

'Onderbouwing summier'

"Die onderbouwing is nogal summier", meent de advocaat. "Is dat voldoende om dit paardenmiddel in te zetten? Als je het zo leest, zou er voor alle feestjes of samenkomsten een noodbevel mogen komen. Misschien gaat Ahmed Marcouch straks zeggen dat het was omdat bezoekers onder invloed waren of agressief gedrag vertoonden. Maar dat staat er niet."

Voor het beëindigen van een feestje, is dit echt een te zwaar middel, vindt Schadd. "Mijn cliënten worden onder meer verdacht van de mishandeling van een agent in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening. Dat is natuurlijk een strafverhogend element. Richting een agent telt geweld zwaarder dan richting een gewone burger. Maar de vraag is of die agenten daar wel rechtmatig aan het handelen waren."

Strafrecht vs. bestuursrecht

En zo lopen in de praktijk strafrecht en bestuursrecht steeds vaker door elkaar heen, ziet de advocaat. "Een rechter beoordeelt dan het handelen van een verdachte en niet dat van een burgemeester. Het vervelende is dat je in strafzaken het handelen van bestuurders vaak niet getoetst kunt krijgen. Terwijl dat wel invloed heeft op wat daar plaatsvindt."

Schadd ziet een rol voor de lokale politiek om duidelijkheid te krijgen in dat bestuurlijk handelen. Die liet aan Omroep Gelderland weten het belangrijk te vinden dat bekeken wordt of het politieoptreden proportioneel was, ondanks een gedeelde verontwaardiging over het feest dat gehouden werd.

'Overweeg burgemeester te horen'

De advocaat verwacht dat de rechtszaak een 'lange procedure' wordt. "Ik wil nog heel wat mensen horen, onder hen de agenten die een verklaring hebben afgelegd, de commandant van de ME en de feestgangers die nog niet gehoord zijn." En de burgemeester? "Dat overweeg ik nog."

Burgemeester Ahmed Marcouch liet eerder al weten niet op de zaak te willen reageren zolang het onderzoek loopt.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier