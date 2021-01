NEC-trainer Meijer vindt ingrijpen noodzakelijk

Hij voert vrijdag tegen Excelsio waarschijnlijk drie of vier wijzigingen door. Want bij het terugkijken van de beelden zag de trainer teveel dingen verkeerd gaan."Vooral van de manier waarop we de doelpunt weggeven. Dat was wel heel makkelijk. Daar schrik je wel van. Daar moeten we als team beter op reageren. We moeten ons sneller herpakken van dat soort dingen."

In de rust wisselde hij drie keer en daarna liep het wel beter bij NEC. "Een aantal jongens die zijn ingevallen, deden het prima. Dirk Proper doet het al een aantal weken goed als invaller. Ik heb de opstelling nog niet bekend gemaakt aan de jongens, dus die hou ik nog even voor me. Maar dat er dingen beter moeten, is wel duidelijk."

Mathias De Wolf (links) tijdens de training Foto: Omroep Gelderland

De Belg Mathias De Wolf viel ook in, maar zal tegen Excelsior waarschijnlijk nog niet aan de aftrap verschijnen. "Hij viel in als linkermiddenvelder in een 3-4-3 systeem. Hij moest vrij veel verdedigen, maar hij heeft het gevoel om voor de goal te komen en kan daar ook een doelpunt maken. We moeten ons wel realiseren dat Mathias vanaf februari vorig jaar niet meer gespeeld heeft. We moeten voorzichtig met hem zijn, maar hij is wel een jongen die aan de beurt komt. Want hij brengt wel energie in de ploeg."

Revanche

NEC is uit beeld voor rechtstreekse promotie en moet nu de concurrentie voor de play-offs op afstand zien te houden. "We willen ons vooral revancheren vanwege de laatste twee wedstrijden. Op het moment dat we weer wedstrijden gaan winnen, kan het ook weer zo gaan lopen. En dan zien we wel wat dat voor de stand doet. Maar dat we de play-offs willen halen, dat is duidelijk."