Op de vlucht voor vieze lucht; Randstedelingen willen naar Gelderland

"Ik zou heel graag naar Gelderland verhuizen vanwege de schone lucht. Daar voel ik mij veel beter", zegt Desiree Brouwer uit Capelle aan de IJssel. De astmapatiënte zegt echt te kunnen merken dat het beter met haar gaat als ze een paar dagen op bezoek is bij haar zoon, die in Ede woont. "Natuurlijk wil je je gezonder en beter voelen. Dan is de keuze gauw gemaakt."

Kijk hier naar een reportage. De tekst gaat eronder verder:

En Desiree Brouwer is niet de enige Nederlander met verhuisplannen, zegt de longstichting. "Twee derde van de mensen met een longziekte heeft echt last van ongezonde lucht", zegt Michael Rutgers van het longfonds. "Die mensen worden er benauwder of zieker van en moeten soms zelfs opgenomen worden. Eén op de acht van die mensen overweegt om te verhuizen."

Handjevol gemeenten doen mee met Schone Luchtakkoord

Belangrijke oorzaak van de slechte luchtkwaliteit in Nederland is volgens het longfonds de uitstoot van bedrijven, maar ook de uitstoot door veeteelt, houtkachels en dieselauto's speelt een grote rol. Door middel van gemeentelijke verordeningen kan die uitstoot drastisch verminderd worden", zegt Michael Rutgers.

Alle provincies behalve Limburg doen mee. "Alleen de ondertekening van het Schone Luchtakkoord (een akkoord waarin partijen aangeven de luchtkwaliteit te willen verbeteren) door de gemeenten schiet niet op." Er hebben zich nog maar 56 gemeenten van de 355 achter het akkoord geschaard.

'Duizenden mensen overlijden eerder dan nodig'

12.000 mensen overlijden eerder dan nodig als gevolg van slechte luchtkwaliteit", aldus Rutgers. Ook Desiree Brouwer vindt dat er haast met het Schone Lucht Akkoord gemaakt moet worden. "Ik denk dat het heel belangrijk is om die schone lucht voor iedereen te creëren en niet alleen wij als 'luchtvluchteling' moeten vluchten, maar dat we voor iedereen zorgen dat het hier schoon is. Want iedereen heeft daar last van en het heeft voor iedereen impact."