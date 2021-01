Wie wil er rijden in de Zonnebloemauto?

De Zonnebloemauto is een aangepaste rolstoelauto voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of een scootmobiel. De Zonnebloemauto biedt vrijheid en mobiliteit. Mensen kunnen de Zonnebloemauto gebruiken voor bv. een dagje uit of een vakantie.

De gebruikers kunnen met hun eigen netwerk op pad, of indien gewenst gebruik maken van een vrijwillig chauffeur vanuit de Zonnebloem. Zeker in deze coronatijd is de Zonnebloemauto een veilige manier van onmisbaar rolstoelvervoer en een enorme hulp in het tegengaan van sociaal isolement en eenzaamheid voor mensen met een lichamelijke beperking.

In Gelderland is de Zonnebloemauto beschikbaar in Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem en Nijmegen.

Voor het besturen van de Zonnebloemauto zoeken we nog vrijwilligers. Naast het bezit van een rijbewijs vragen we van onze vrijwilligers affiniteit met hulpbehoevenden en enige flexibiliteit.

Vrijwilliger bij de Zonnebloem

Ruim 1,3 miljoen Nederlanders hebben een lichamelijke beperking. Dit beperkt vaak hun bewegingsvrijheid, waardoor sociaal isolement ligt op de loer. Zonnebloemvrijwilligers gaan op bezoek, organiseren uitstapjes en geven aandacht. Wij laten ze niet zitten, jij toch ook niet? Help ook mee en meld je aan als vrijwilliger.

