Schutter die man doodschoot in Nijmegen is nog voortvluchtig

Een man die dinsdag vermoedelijk een 37-jarige man, zonder vaste woon- en verblijfplaats, heeft doodgeschoten in Nijmegen is nog altijd voortvluchtig. Dat zegt de politie donderdag.

Hoewel er dinsdag vier personen werden aangehouden voor de schietpartij aan de 44e straat in Lankforst, zit de vermoedelijke schutter daar waarschijnlijk niet bij. Dinsdag werd er al meteen gesproken over een mogelijke vijfde verdachte, die zou zijn gevlucht in een auto. Een woordvoerster van de politie denkt dat die voortvluchtige man de schutter is geweest.

Wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning in de flat, is nog niet duidelijk. Maar buurtbewoners gaven aan dat in en rond de flat al meerdere incidenten zijn geweest.

Aanhoudingen

Voor de schietpartij werden dinsdag twee Nijmegenaren van 22 en 55 jaar aangehouden, ook werd een man van 45 jaar zonder vast adres en een vrouw van 37 uit Helmond opgepakt. Zij zitten allemaal nog vast.

