Marie-Louise verkoopt wereldwijd haar zelfgemaakte poppenhuisminiaturen

Marie-Louise is ook één van de finalisten van het SBS-programma Klein maar Fijn. Acht kandidaten nemen het tegen elkaar op en strijden om de titel beste miniatuurbouwer van Nederland. Aanstaande zondag zal duidelijk worden of ze de titel in de wacht sleept.

Kogelhuls wordt gieter. Foto: Omroep Gelderland

Een kogelhuls wordt een gieter

In haar atelier is duidelijk te zien dat de Arnhemse miniaturist gebruik maakt van verschillende materialen. Zo tovert ze een onderdeel van een zeeppompje tevoorschijn. "Van dit onderdeel kan je dan weer makkelijk een lampenkap maken." Ook kreeg ze kogels cadeau. "Kijk van zo'n kogelhuls maak ik dan weer een mini-gietertje."

Inrichting keuken van miniaturist Marie-Louise Foto: Omroep Gelderland

Pan nagemaakt

Het is precies werk, het maken van de kleine kunstwerken, zo legt Marie-Louise uit. De inspiratie haalt ze overal vandaan. Zo was ze in Schotland in een kasteel en zag daar een pan die vroeger gebruikt werd om bijvoorbeeld bouillon in te koken. "Onderaan de koperen pan zit dan ook een klein kraantje", vertelt ze verder." Zo precies mogelijk maak ik dat dan na." Vanuit een koperen plaat vervaardigt Marie-Louise dan pannen en koekenpannen maar ook nog kleinere voorwerpen zoals soeplepels. "Met mijn handen iets maken, daar word ik blij van", aldus Marie-Louise.

