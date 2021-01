Toine van Huizen herpakt zich bij De Graafschap: 'Nog alle vertrouwen in ons doel'

Met gebogen hoofd en boze blik droop Toine van Huizen zaterdag in het gure Almere af. De centrumverdediger liet na de 1-0 in blessuretijd nog een dot van een kans liggen op de 1-1. "Die misser heeft echt pijn gedaan. Maar promotie blijft ons doel."

Het was niet voor het eerst dit seizoen dat Van Huizen vrij opdook in de vijandelijke zestien om te scoren voor De Graafschap. Ook thuis tegen koploper Cambuur verzuimde de Noord-Hollander op een belangrijk moment de trekker over te halen. Toch staat de 30-jarige Van Huizen dit seizoen in de verdediging zijn mannetje. Voor trainer Mike Snoei geldt hij als een betrouwbare vaste waarde in het elftal van De Graafschap.

Pijn

Zowel Snoei als Van Huizen staan vrijdag op De Vijverberg tegenover hun oude club Telstar. Van Huizen kijkt er naar uit, al had hij tijd nodig voor verwerking. "Ik heb er eigenlijk nog steeds wel last van. Zeker in de fase van die wedstrijd doet het pijn. We mogen dan in de tweede helft beter zijn dan Almere, dat telt niet in voetbal. Het draait om winnen."

Ook Snoei keek nog even terug. "We kunnen het allemaal wel gaan verheerlijken, maar je verliest gewoon. Mentaal doet dat wel iets. Deze heeft er echt ingehakt", erkent de coach. "Alleen moet je wel blijven analyseren. Dat is onze taak als staf. We zitten dan niet uren video te kijken, maar halen wel de goede momenten eruit in een prima tweede helft waar je het zelf laat liggen."

Ambities

Het vizier is op De Vijverberg alweer een tijdje gericht op de volgende confrontatie. Telstar moet vrijdag verslagen worden anders lijkt rechtstreekse promotie helemaal uit zicht. Van Huizen: "Een bijzondere wedstrijd, want ik heb daar zes jaar gespeeld. De club en de mensen zitten in mijn hart. Hier is het moeten, daar is het mogen al spreekt ook Telstar de ambitie uit om in de eredivisie te spelen."

Amusement

De Graafschap verloor dit seizoen vijf keer en heeft een marge van zeven punten op Telstar. Makkelijk gaat het dit seizoen eigenlijk nooit bij de Achterhoekers. "We hebben het moeilijk om wedstrijden dit seizoen naar ons toe te trekken", zegt Van Huizen. "Uiteindelijk begint het gewoon bij doelpunten maken. En daar is iedereen verantwoordelijk voor. We kunnen wel zeuren dat het beter en mooier moet en natuurlijk is voetbal bedoeld voor amusement. Maar het gaat alleen om promoveren en dus die drie punten."

Versterking zou De Graafschap kunnen helpen stabieler te worden. "Ik denk dat wij van de top vijf de krapste selectie hebben", zegt Snoei. "Zo groot zijn wij niet. We zijn er druk mee bezig, maar over de voortgang moet je bij onze technisch manager zijn. Ja, als iemand hier binnen wandelt, moet iedereen zien die gaat ons echt helpen."

Handdoek

Snoei blijft optimistisch en voorspelt nog onverwachte uitslagen. "Het is een knotsgekke competitie. Volendam verliest van MVV. Er gaat nog van alles gebeuren. We kunnen nog zestig punten halen. Het zou heel droevig zijn om nu al de handdoek te gooien. Maar je moet wel realistisch zijn. Het is een behoorlijk gaatje." Van Huizen: "Ik heb er nog alle vertrouwen in. Dat geloof is heel groot. Promotie is nog steeds ons doel."