Enkele scholen in Arnhem bijna helemaal open: 'Wij interpreteren de richtlijnen ruim'

Een aantal scholen van scholenkoepel Flores in Arnhem is ondanks de lockdown toch gewoon open. Dit omdat zij bijna al hun leerlingen opvangen. Het gaat om drie van de 34 scholen van de scholengemeenschap, waar veelal kwetsbare leerlingen op school zitten. "Wij zijn ruimhartig in de opvang van kwetsbare kinderen", zegt Laura Gort van Flores.

Op de meeste schoolpleinen in het land zijn er dagelijks maar een handjevol kinderen en ouders, maar dat is bij de Monchyschool (openbare basisschool) in de wijk Malburgen in Arnhem wel anders. Het merendeel van de kinderen volgt onderwijs op school. Ouders zijn er erg blij mee, is te horen op het schoolplein: "Ik vind het heel erg fijn. Het is voor de kinderen veel beter. Het is thuis niet vol te houden om zolang met de kinderen bezig te zijn. Ik werk zelf 30 uur in de week. Dat is niet altijd te combineren."

Alle kinderen mogen op school les volgen

Ook op Het Mozaïek en De Hugo de Grootschool, beide openbare basisscholen, komt het merendeel van de leerlingen naar school. "We hebben vanuit het ministerie van Onderwijs twee opdrachten gekregen", legt Gort uit. "We bieden noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep, zodat zij naar hun werk kunnen. En we vangen kinderen vanuit een kwetsbare positie op."

Omdat er veel kwetsbare kinderen op deze drie scholen zitten, heeft de koepel besloten om alle kinderen uit te nodigen om op school les te volgen. Volgens de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mogen scholen inderdaad fysiek onderwijs bieden aan kwetsbare leerlingen.

PO-raad snapt betrokkenheid

De PO-raad, de sectororganisatie van basisscholen, is op de hoogte van de beslissing en legt uit dat deze afweging door de scholen gemaakt moet worden. "Scholen zijn autonoom hierin en mogen zelf besluiten wat bij hun uitgangspunten past, aangaande hoe te handelen bij kwetsbare kinderen", laat een woordvoerder weten. Ook toont de PO-raad begrip voor de Arnhemse scholenkoepel. "Het is te begrijpen, gezien hun betrokkenheid bij doelgroep en onderwijs." Ook de Onderwijsinspectie laat weten dat scholen kwetsbare leerlingen mogen opvangen, zoals beschreven in het servicedocument van het Ministerie.

Kwetsbare leerlingen

Deze zogenoemde kwetsbare leerlingen hebben veel baat bij lessen op school. "Ze krijgen thuis bijvoorbeeld niet genoeg ondersteuning of hebben geen digitale mogelijkheden." De scholenkoepel heeft lessen getrokken uit de vorige lockdown, aldus Gort. "Twee weken geen fysiek onderwijs kan al een leerachterstand opleveren, hebben we gemerkt. Onderwijs op afstand is dan niet voldoende."

Door de schoolsluiting in het voorjaar heeft de school goed in beeld om welke kinderen het gaat. "Voor sommige leerlingen zijn de achterstanden vanuit het voorjaar nog merkbaar." Deze kinderen kunnen er niet nóg een sluiting bij hebben, is het standpunt van de scholenkoepel. "We hebben overleg gehad met de PO-raad, andere schoolbesturen en de gemeente. Dit vinden wij een passende oplossing."

Luister hier naar de reportage: