Arno en Lilian winnen de hoofdprijs in de loterij en hebben nu een huis in Frankrijk

Trots worden de glazen met prosecco geklonken, als toost op het geluk in de loterij. Want als Arno en Lilian iets niet verwacht hadden, dan is het wel een loterijwinst. Inmiddels weten ze al een paar weken van hun geluk af én is het nieuws inmiddels geland. "Hoe meer we er aan denken, hoe leuker we het vinden", zegt Lilian trots. "Veel mensen denken pas aan een huis in Frankrijk na hun zestigste, wij hebben 'm nu al", lacht Arno.

Het appartement in Frankrijk staat aan de voet van de Mont Ventoux, in het zuiden van het land. "Het is dik 1100 kilometer rijden", gaat hij verder. "Maar dat hebben we er graag voor over hoor", voegt Lilian toe. Het stel komt al jaren in Frankrijk en Lilian volgt zelfs Franse les. "Dat was ik al aan het doen, maar nu komt het extra goed uit."

Corona

De nieuwe woning staat nog niet op naam. Arno: "Dat is met een paar maanden geregeld. We zijn wel van plan om daarvoor een keer te gaan kijken." Het enige dat het duo tegenhoudt is de coronacrisis. "Het is onverantwoord nu te gaan, maar zodra het kan vertrekken we. Dat hebben we zelfs al aan onze collega's doorgegeven", zegt Lilian.

Arno kocht het lot in de loterij toevallig. "Ik zag het langskomen en dacht: daar wil ik wel aan meedoen." Hij had het zelfs niet aan Lilian verteld. In dit geval ging het om een loterij waarbij ook vijftien sportclubs gesteund worden. "Bij ons deed Voetbalvereniging Teisterbanders uit Kerk-Avezaath mee." Zij krijgen een 1/15 deel van de opbrengst van de loterij."