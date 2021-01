Frustratie over vaccinatiebeleid: 'Thuiswonende ouderen zijn nu extra de klos'

Het echtpaar Bronkhorst uit Beuningen vierde in maart 2020 nog wel de 80e verjaardag van vader, corona-proof in de tuin. Foto: Vincent Bronkhorst

Vincent Bronkhorst uit Nijmegen doet elke week boodschappen voor zijn 77-jarige moeder en 80-jarige vader. Zijn ouders, die in Beuningen wonen, komen al maanden nauwelijks de deur uit.

"Ze komen in de tuin en maken af en toe een rondje met de scootmobiel, maar meer niet. Bezoeken van familie of kleinkinderen is tot vrijwel nul teruggebracht. Als de kleinkinderen al komen, is alles op afstand. Hun wereldje is echt extreem klein", vertelt hij.

Mantelzorger

De Nijmegenaar kan het daarom maar slecht hebben dat zijn ouders, zoals het er nu naar uit ziet, pas in maart aan de beurt zijn voor een vaccin, terwijl verpleeghuisbewoners al in januari of februari geprikt worden.

Ik ben toch geen tweederangsburger

"Mijn moeder is mantelzorger voor mijn vader. Hij is ook long- en hartpatiënt. Als die alleen was geweest, was hij allang naar een verpleeghuis gegaan. Dus dat frustreert wel: omdat mijn moeder zich dag en nacht inzet om samen zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, lijkt het dat ze nu extra de klos zijn."

Ook zijn moeder deelt die frustratie, zegt Bronkhorst. Zelf laat ze liever haar zoon het woord doen. "Ze zei tegen mij: ik neem alle zorg op mij en als dank zijn wij pas heel laat aan de beurt. Ik ben toch geen tweederangsburger."

Platgebeld

Belangenorganisatie MantelzorgNL zegt het sentiment te herkennen. Ze worden er momenteel over 'platgebeld', zegt de woordvoerder. "Politieagenten, leraren, zorgpersoneel. Iedereen wil het liefst zo snel mogelijk. Wat opvalt is dat mantelzorgers nergens worden genoemd."

Ook de ouderenbond ANBO herkent de geluiden. "Het kabinet maakt geen onderscheid tussen ouderen mét en zónder een medische indicatie. Terwijl mensen van 60 jaar en ouder mét een medische indicatie naar onze mening vóór moeten gaan. Dat is logistiek lastiger, maar wel heel belangrijk. Sterker nog: eerst stonden zij ook voorin de rij gepland", stelt woordvoerder Ewald van Kouwen.

Schoenen

Bronkhorst heeft er begrip voor dat bewoners van verzorgingstehuizen eerst aan de beurt zijn, maar hoopt dat minister Hugo de Jonge ook de thuiswonende ouderen sneller een vaccin biedt. "Ik snap wel dat het een ontzettend lastige discussie is. Ik zou nu ook niet graag in de schoenen van de minister willen staan."