Musea zien bezoekersaantallen gigantisch afnemen, Airborne Museum negatieve uitschieter

Het ene na het andere bezoekersrecord werd de afgelopen jaren door Gelderse musea gebroken, maar 2020 was een heel ander jaar. Nu zagen ze juist tientallen procenten minder bezoekers, omdat ze meerdere keren gedwongen werden gesloten of maar een beperkt aantal bezoekers mochten toelaten. Ook 2021 belooft een moeilijk jaar te worden, maar er is hoop op betere tijden.

'Airborne Museum trekt recordaantal bezoekers' en 'Topjaar voor Openluchtmuseum en Burgers' Zoo', zo kopten de nieuwsberichten nog begin vorig jaar. Al jaren breken Gelderse musea het ene na het andere bezoekersrecord.

Maar 2020 gaat de boeken in als een jaar van fors verlies. Airborne Museum trok vorig jaar maar liefst 71 procent minder bezoekers. Het Nederlands Openluchtmuseum zag de aantallen krimpen met 45 procent, het Kröller-Müller met 57 procent. Het Vrijheidsmuseum, dat in 2019 dicht was vanwege een verbouwing, verwachtte in 2020 70.000 bezoekers, maar kreeg er 25.000.

Online

Musea probeerden in plaats daarvan hun publiek online op te zoeken. Zo doet Museum Valkhof in Nijmegen (-48 procent) af en toe live rondleidingen via Facebook, laat Villa Mondriaan in Winterswijk kunstwerken van Piet Mondriaan online zien en kan je de audiotour van het Airborne Museum ook thuis beluisteren. Het Valkhofmuseum wist er toch nog 5.000 digitale bezoekers mee te bereiken.

"Bijzonder was dat we een verschuiving zagen in ons publiek: terwijl onze vaste 65+-bezoekers wat huiveriger leken om te komen, zagen we juist een toename van jongere bezoekers", aldus het Valkhofmuseum.

Lichtpuntjes in 2021

Musea voorzien ook voor 2021 een moeilijk jaar, te beginnen met de huidige lockdown die mogelijk verlengd wordt. Het Airborne Museum moet het bijvoorbeeld stellen zonder buitenlandse toeristen, die normaal gesproken juist in het voorjaar, voor en na Bevrijdingsdag, langskomen.

"Nu het vaccinatieprogramma van start is gegaan, zullen de maatregelen geleidelijk weer versoepeld kunnen worden. Het aantal bezoekers zal nog beduidend lager zijn dan voorgaande jaren, maar we hopen in de loop van het jaar weer een stijgende lijn te gaan zien", aldus directeur Ronnie Weijers hoopvol.

