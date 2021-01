Hoogspanning bij De Graafschap voor thuisduel met Telstar

Voormalig technisch directeur Han Berger noemde De Graafschap in 2006 te klein voor het tafellaken en te groot voor het servet. De Utrechter doelde op het feit dat de club uit Doetinchem al jaren heen en weer pendelt tussen ere- en eerste divisie. Omdat De Graafschap zichzelf graag ziet als een eredivisieclub en die ambitie ook heeft, is er altijd sprake van druk op en rond De Vijverberg.

Mogen en moeten

In de eerste divisie moeten de Achterhoekers promoveren, in de eredivisie zorgt ook het gevecht tegen degradatie altijd voor spanning en de nodige onrust. Dit seizoen is dat niet anders. "De Graafschap moet promoveren", zegt verdediger Toine van Huizen klip en klaar. "Bij mijn oude club Telstar mochten we, hier is het moeten. Maar dat is juist ook mooi."

Extra druk

Trainer Mike Snoei, die in de wachtkamer zit als het gaat om een nieuw contract bij De Graafschap, weet dat zijn selectie zich op geen enkele manier meer kan verschuilen.

Het gapende gat van acht punten met de nummer twee Almere City betekent dat De Graafschap, en ook Snoei, zich eigenlijk geen puntenverlies meer kan permitteren.

Zestig punten

"Ja, op deze wedstrijd staat extra veel druk", erkent Snoei dan ook. "Morgen moeten we van Telstar winnen. Ik heb er vertrouwen in dat wij het nog gaan omdraaien. Dit is een spannende en rare competitie, waarin nog gekke dingen gaan gebeuren. We kunnen nog zestig punten halen, dus het is nog lang niet gespeeld", rekende de trainer uit Didam voor. "Ik houd me vast aan de tweede helft tegen Almere, aan de goede dingen dus."

De Graafschap, dat de derde plaats deelt met NAC uit Breda, heeft slechts zeven punten meer dan Telstar. De cultclub uit Velsen staat achtste en won zondag met 5-2 van NEC. "Imponerend", vat Snoei het spel van de tegenstander vrijdag op De Vijverberg kort en bondig samen.

Geen vleugelspitsen

De Graafschap mist tegen Telstar net als vorige week in Almere beide vleugelspitsen. Daryl van Mieghem en Mo Hamdaoui zitten vanwege hamstringklachten nog altijd niet bij de selectie. De verwachting is dat Joey Konings opnieuw een basisplaats heeft bij De Graafschap.

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van Heertum, Van de Pavert; Tutuarima; Lieftink, Verbeek, Dekker; Konings en Seuntjens.