Frans Duijts gaat zwembad vol jeugdherinneringen in Tiel slopen

Duijts is in het coronatijdperk meer sloper en handelaar dan zanger, vertelt hij. "De afgelopen tien maanden heb ik helemaal niks gedaan qua zingen", zegt hij. "Ja een online showtje of een presentatieklus. Dat soort dingen wel, maar de grote feesten helemaal niet."

Maar de Tielse zanger zit niet graag stil. De activiteiten binnen binnen het sloopbedrijf van de familie zijn flink toegenomen. Zo heeft Duijts de sloop van het oude zwembad in Tiel aangenomen. Voor Duijts een bijzonder project.

Bekijk hier de reportage (tekst gaat daaronder verder):

'Als baby hier begonnen'

"Ik ben hier als baby al begonnen met babyzwemmen en uiteindelijk komen al mijn zwemdiploma's hier uit dit gebouw", vertelt de Tielse zanger. "Een groot deel van mijn jeugd heeft zich hier afgespeeld."

Waalslag

Terwijl het oude zwembad in gebruik bleef, is het nieuwe bad genaamd Waalslag op de plek van de oude parkeerplaats ernaast gebouwd. Hoewel er aan de entree en de buitenruimte nog het nodige werk is, is het zwembad zelf klaar.

"Als het geen coronatijd was, dan hadden we hier nu mensen kunnen zien die aan het zwemmen waren", vertelt Osman Sancak die als projectleider van de gemeente Tiel verantwoordelijk is voor de bouw.

Duurzaamheid

Verder ligt het project goed op schema, ondanks de uitdagingen van deze tijd. Sancak: "Er moesten tijdens de eerste lockdown veel materialen uit het buitenland komen. Uiteindelijk is dat allemaal gelukt maar het was wel even spannend."

Het nieuwe zwembad Waalslag Foto: Omroep Gelderland

Naast het wedstrijdbad heeft het nieuwe bad een doelgroepenbad met beweegbare bodem, een glijbaan, een peuterbadje en sauna. Het belangrijkste verschil met het oude bad uit de jaren zeventig is de duurzaamheid. "Het is all-electric", zegt Sancak. "Er is geen gas toegepast. Alle materialen die gebruikt zijn kunnen ontmanteld en gelijk weer hergebruikt worden."

Nostalgie

Na de sloop van het oude bad kan de nieuwe voorgevel met de entree worden gebouwd en wordt de buitenruimte ingericht. De bedoeling is dat het medio april helemaal klaar is.

Voor veel Tielenaren zal het toch even wennen zijn. "Een stukje nostalgie wat verdwijnt uit Tiel", zegt Duijts. "En hopelijk wordt er weer nieuwe nostalgie gebouwd met het nieuwe zwembad."

Beluister hier de radioreportage:

Radioreportage sloop zwembad Tiel