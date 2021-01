Winkelcentrum Apeldoorn staat blank door sprinklers, meerdere winkels lopen schade op

Het winkelcentrum in Apeldoorn staat onder water. Foto: Luciano de Graaf

Een sprinklerinstallatie heeft winkelcentrum de Korenpassage in Apeldoorn donderdag onder water gezet. Zo’n tien winkels hebben schade opgelopen.

Mogelijk ging het mis bij het verven van één van de winkels in de passage in het centrum van de stad. "Daar zijn schilders aan het werk met een spuitmachine. Iets heeft ervoor gezorgd dat de sprinklers zijn gesprongen", vertelt Monique Beckers van het Apeldoorns Koffiehuys.

Wachten op de brandweer

Haar zaak is een van de winkels die waterschade heeft opgelopen. Er waren twee medewerkers aan de slag in de winkel, toen het brandalarm opeens afging. "Er was geen brand, maar de sprinklers sproeiden zo hard dat het hier helemaal blank stond."

De ondernemers moesten wachten op de brandweer die de sprinklerinstallatie uit kwam zetten. "Gelukkig waren ze er snel, want het had niet veel langer moeten duren. Het water liep bij mij al de kelder in."

Voorraad gered

De winkeliers hebben samen met de brandweer het winkelcentrum weer een beetje droog getrokken. "Nu komt er een schoonmaakbedrijf die alles weg gaat zuigen. Er komt ook droogapparatuur."

En dat is volgens Beckers hard nodig: "De vloer, het houtwerk, alles is nat. Gelukkig hebben we de voorraad die langs de pui stond nog kunnen redden."

De eigenaresse zit niet bij de pakken neer. "Het is heel vervelend, maar we bezorgen sinds kort high tea’s en daar gaan we gewoon mee door. Dus ik ga de auto weer in."