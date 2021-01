Groen licht voor woningbouw in Eibergen

Berkelland geeft groen licht voor de realisatie van twaalf woningen op de locatie Hartgerink in Eibergen. In totaal is er in de kern de komende jaren ruimte voor de realisatie van 175 woningen.

“Dit is het eerste plan in Eibergen dat we bekend kunnen maken”, aldus wethouder Maikel van der Neut van Berkelland. “Andere plannen zullen volgen. Ik ben blij met deze ontwikkeling, waar we een leegstaande plek in een wijk kunnen weghalen en woningen kunnen toevoegen.” De locatie Hartgerink ligt in een woonwijk en staat al meerdere jaren leeg. In totaal komen er volgens het plan twaalf woningen aan de Bronbeekstraat. Het gaat onder meer om vier starterswoningen.



Voor de toekomst ziet de gemeente veel ruimte voor woningbouw in Eibergen. Van de 175 woningen die gerealiseerd kunnen worden, moeten ongeveer tachtig volgens het college koopwoningen worden. Daarbij wordt voorrang verleend aan de leegstaande locaties in de kern.



Foto: REGIO8 (archief)