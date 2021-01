Inbrekers gaan ervandoor met sieraden: 'Ze waren heel gericht op zoek'

Het gezin zag vrijdag bij thuiskomst direct dat er iets niet pluis was. “Ze waren heel gericht op zoek geweest”, vertelt Elleke Visser. “In onze woonkamer staat een mooie doos met spullen van ons eerste, overleden kindje. Die doos was helemaal opengetrokken en alle spullen waren eruit gehaald. In de rest van de woonkamer was niets aan de hand.”

Ik kan me niet voorstellen dat je denkt: deze mensen ga ik beroven

Maar op de kinderkamer van hun tweede dochter waren wel weer inbraaksporen te zien. “Daar waren kasten opengedaan, maar er was niets uitgehaald. In onze slaapkamer was alles overhoopgehaald en zijn mijn sieraden meegenomen.”

Elleke kan het verhaal nuchter vertellen, maar voelt zich sinds de inbraak heel bang. Ook doet het haar pijn dat er juist spullen met een grote emotionele waarde zijn gestolen. “Ik kan me niet voorstellen dat je bij iemand inbreekt, een doos met spullen van een overleden kindje vindt, vervolgens in een tweede kinderkamer komt en dan denkt: deze mensen ga ik beroven.”

Oproep gedeeld

De politie denkt volgens Elleke met hen mee, maar vreest dat de spullen snel verhandeld of uit elkaar gehaald worden. Elleke doet nu haar verhaal in de hoop een groot publiek te bereiken. “De enige kans dat we iets terugkrijgen, is als we het zoveel mogelijk kenbaar maken. In de hoop dat mensen de spullen herkennen als ze bijvoorbeeld ergens worden aangeboden.”

Haar Facebook-bericht met foto's van de sieraden is inmiddels honderden keren gedeeld. “Het is ook door een pagina uit Deventer gedeeld. Daar reageerde iemand dat er een soortgelijk sieraad werd aangeboden op Marktplaats. Uiteindelijk was het niets, maar van het idee maakte mijn hart al een sprongetje.”

