2800 Wageningers leven in armoede

In Wageningen leven zo'n 2800 inwoners in armoede, waaronder 500 kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente. Het aantal mensen dat maandelijks niet of nauwelijks kan rondkomen, is al jaren stabiel. Maar de cijfers moeten omlaag, de gemeente denkt daar een plan voor uit.

"Al deze mensen kunnen niet meedoen in de samenleving", zegt wethouder Leo Bosland. Dat er zoveel kinderen in armoede leven, vindt hij persoonlijk het schrijnendste. "Zij durven niet naar verjaardagsfeestjes te gaan omdat het geld op is en er geen verjaardagscadeau gekocht kan worden. Ook hoor ik dat kinderen willen gaan sporten, maar de ouders dat simpelweg niet kunnen betalen. Daarmee krijgen kinderen constant mee: ik ben blijkbaar anders dan andere kinderen. "

Plan voor verbetering

De gemeente gaat nu kijken hoe het armoedebeleid in Wageningen verbeterd kan worden. "Zodat we voorkomen dat mensen in armoede vallen en als ze toch in armoede geraken we ze snel kunnen ondersteunen", zegt de wethouder. "We hebben hier gelukkig al een ruimhartig armoedebeleid." Alle mensen die tot 130 procent van het sociaal minimum te besteden hebben, kunnen financiële en praktische steun ontvangen in Wageningen. Toch lukt het de gemeente al jaren niet om de armoedecijfers in de stad omlaag te krijgen.

Te veel regeltjes

De steun die er nu is, is nog te veel gericht op de regeltjes en systemen, staat in het onderzoek van de gemeente. "De mens moet centraal komen te staan en niet de regeltjes", zegt de wethouder. Daar gaat de gemeente nu aan werken. Zo moeten bijvoorbeeld meer mensen de weg naar de hulpverlening weten te vinden.

Daarnaast roept de Bosland de landelijke politiek op om de bijstandsuitkering te verhogen. "Want uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat gezinnen in de bijstand nu maandelijks 100 euro per maand te kort komen." Gemeenten mogen dat bedrag niet zelfstandig ophogen, dat is iets wat landelijk geregeld moet worden.

Effect corona

Overigens zijn in de effecten van de corona-pandemie nog niet meegenomen in de cijfers. "We verwachten daardoor nog wel een lichte toename te zien van het aantal mensen dat in armoede geraken", besluit Bosland.