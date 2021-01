Vaccinaties komen op gang: 'We merken dat mensen heel erg blij zijn'

Medewerkers in de acute zorg kwamen als eersten aan de beurt: zij die werken op de intensive care, de covidafdeling en de spoedeisende hulp. Het Radboudumc hoopt binnen enkele dagen alle medewerkers die zich willen laten vaccineren daadwerkelijk te hebben ingeënt.

Lahuis is blij te merken dat de bereidheid onder het personeel in Nijmegen groot is. De start stemt haar in ieder geval hoopvol. Ook de andere Gelderse ziekenhuizen kunnen nu de machine in werking zetten.

Kunt u aangeven hoeveel mensen woensdag ongeveer zijn gevaccineerd?

"Gisteren zijn ruim 150 mensen gevaccineerd bij het Radboudumc. In ziekenhuis Rijnstate zijn ze begonnen met ongeveer 25 mensen. Daar gaan ze vandaag een lange dag maken en veel mensen vaccineren, nadat ze gisteren hebben opgewarmd."

Waren er obstakels waar jullie tegenaan liepen?

"Het ging eigenlijk verrassend goed. Wat we vooral merkten, is dat mensen heel erg blij waren. Het gaf een enorme boost in het gevoel van erkenning, dat ons personeel al zo lang in de frontlinie staat en dat ze nu echt beschermd zijn. Er is veel belangstelling om je daadwerkelijk te laten vaccineren. Kijk ik naar onze verpleegkundigen, zit dat al boven de 85 procent qua vaccinatiebereidheid. Met name de verpleegkundigen hebben zich in groten getale aangemeld. We hebben 14 procent van onze mensen gevaccineerd en we gaan daar vandaag en morgen verder."

Al met al is er dus sprake van een positief gevoel na gisteren.

"Heel positief, ja. Ik heb een beetje een feestelijk gevoel gehad gisteren, hoe gek dat ook klinkt in tijden van ziekte."

Dat we in een mum van tijd konden beginnen met vaccineren, is een prestatie van formaat

U moet ook wel opgelucht zijn dat deze stap eindelijk is gezet.

"Het is een enorme mijlpaal. Zo voelen we het. Er is wereldwijd natuurlijk met man en macht gestreden om een vaccin te vinden. Dat is vervolgens ongekend snel voor elkaar gekregen. Daarna hebben we een pleidooi gehouden dat juist de mensen die in de frontlinie staan, eerder gevaccineerd konden worden. En ook dat is gelukt. Vlak na het ja-woord vanuit de politiek is in een mum van tijd gerealiseerd dat het ook echt kon. En dat is een prestatie van formaat."

Verpleegkundige Karin Vogelesang werd als allereerste in Gelderland ingeënt. Foto: Omroep Gelderland

Hoe waakzaam blijven jullie met medewerkers die gevaccineerd zijn? De bijwerkingen van het vaccin lijken op de coronaverschijnselen en niet iedereen laat zich inenten.

"Kijk, in principe blijft het beleid hetzelfde. Niet iedereen is gevaccineerd, inderdaad. We blijven de regels dan ook op dezelfde wijze in acht nemen. We houden afstand van elkaar, we wassen onze handen en dragen nog steeds een mondmasker: aan die regels is niets veranderd. En wanneer mensen die gevaccineerd zijn klachten ontwikkelen, moeten ze zich gewoon laten testen."

Wat gaat er verder vandaag gebeuren, bij het Radboudumc en bij de overige ziekenhuizen die zijn verenigd in het ROAZ?

"Vandaag gaan we eigenlijk verder waar we gisteren gestopt zijn. Iedereen heeft gisteren de eerste oefeningen kunnen doen met het prikken. Naar ik heb begrepen is dat eigenlijk in alle ziekenhuizen in de ROAZ-regio goed gegaan. Ook daar was veel enthousiasme en een feestelijk gevoel. Vandaag gaat iedereen verder en is er een lange dag om te vaccineren. Dus zullen er tientallen, zo niet honderden mensen gevaccineerd worden."

Durft u al te spreken van licht aan het einde van de tunnel?

"Ja, dit is het begin van het licht aan het einde van de tunnel. Dat kunnen we absoluut zeggen met elkaar."

