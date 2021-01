Politiek wil duidelijkheid na politiegeweld bij Arnhemse feestbunker

Dat het illegale feest dat plaatsvond in de Arnhemse bunker tijdens nieuwjaarsnacht 'echt niet oké' is, daar is de lokale politiek het in de volle breedte wel over eens. Toch vinden ook vrijwel alle partijen dat er bekeken moet worden of het geweld dat politie en ME gebruikten proportioneel was.

Bij de beëindiging van het feest raakten vier agenten gewond. Er werden ook vier verdachten aangehouden. De advocaat van twee van hen liet, net als verschillende feestgangers, aan Omroep Gelderland weten vraagtekens te zetten bij het harde politieoptreden die nacht. De politie zou hebben gehandeld op grond van een noodbevel van burgemeester Ahmed Marcouch.

'Paardenmiddel voor burgemeesters'

"Dat is bedoeld voor noodsituaties: een paardenmiddel voor burgemeesters", legt Sabine Andeweg (D66) uit. "Gezien de verschillende waarnemingen van betrokkenen, is het hier wel goed om via de rechter te bekijken of deze maatregel wel proportioneel was." Daar sluit de Arnhemse Ouderenpartij zich bij aan.

"Inzet van politie moet uiteraard proportioneel zijn", stelt Eric Greving (PvdA). GroenLinks, VVD en ChristenUnie wijzen op het onderzoek dat daarnaar zou lopen. "Maar dat er stevig is opgetreden in een wereld waarin iedereen weet dat feesten niet mag, snap ik", stelt VVD'er Leendert Combee.

Geweldsmonopolie

Ook Gerrie Elfrink (SP) heeft 'in principe weinig medelijden' met de feestgangers. Maar de overheid heeft een monopolie op het gebruik van geweld, constateert hij. "Dat moet dan wel zorgvuldig gebeuren." Voorlopig gaat hij ervan uit dat dat ook is gebeurd. Wel verwacht hij dat de burgemeester daar zijn raadsleden nog over informeert. "En anders zullen we er vragen over stellen."

"Wat je vaak ziet in dit soort situaties, is dat er raddraaiers zijn die zich onder invloed heftig opstellen", meent Lea Manders (Arnhems Centraal). "Meelopers worden dan het slachtoffer. Dat is natuurlijk ook het risico dat je neemt, als je meedoet aan zo'n feest. Toch moet er een goed onderzoek komen naar het politieoptreden. Dat de feestgangers fout zaten, staat voorop. Maar buitenproportioneel geweld, daar moeten we ook voor waken."

'Liever zien overlijden'

Leo de Groot (Partij voor de Dieren) vindt de massale inzet van de ME 'op voorhand wat zwaar'. "Het lijkt me dat een paar agenten ook wel in staat zijn om een feest te beëindigen."

Hij vindt het vooral zorgwekkend dat de feestvierders 'ongeveer als moordenaars worden beschouwd' in reacties op social media. "Mensen hadden ze liever aan koolmonoxidevergiftiging zien overlijden." Marcouch liet eerder weten dat er doden hadden kunnen vallen vanwege de hoeveelheid koolmonoxide die daar gemeten werd.

Bloemetje naar politie

PVV'er Coen Verheij noemt de reactie van de politie 'zeer gepast'. "Als bezoekers de instructies van de politie niet opvolgden, dan is het zeer terecht dat zij geweld gebruikten om het illegale en asociale bunkerfeest op te breken. Daarbij vinden wij het verbijsterend dat ze de politie niet een bloemetje sturen omdat deze hun leven heeft gered in die gevaarlijke koolmonoxidebunker. In plaats daarvan willen ze de politie vervolgen vanwege het geweld dat zij zelf hebben veroorzaakt."

Marcouch wil op dit moment niet reageren en wijst naar het politieonderzoek. De politie liet eerder weten in deze situatie te bekijken 'welke actie welke reactie heeft opgeroepen'. De ervaringen die enkele feestgangers deelden over het politieoptreden zal daarin 'zeker zijn plek krijgen', volgens een woordvoerder.

