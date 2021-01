Overpompen Doetinchemse gifvaten begonnen: 'Dit zie je niet elke dag in Nederland'

“We zijn hier echt aan het ‘spelen’ op de vierkante meter”, zegt Willem van Keulen van Ecoloss. “We moeten zorgen dat we heel gestructureerd werken. Daarbij scheiden we de afvalstromen: hout, ijzer en plastic. Het blusschuim komt terecht in de stabiele opslagtanks van 325 kuub.”

Voor het gespecialiseerde bedrijf uit Rotterdam is het een bijzondere klus. “Dit kom je niet elke dag tegen in Nederland”, zegt Van Keulen. “Met name de hoeveelheid van 1300 vaten is bijzonder. Er zijn instabiele vaten bij die ter plekke moeten worden leeggezogen. Het overpompen van de vloeistoffen is ons daarentegen zeer bekend.”

Definitieve oplossing is er nog niet

Het opslaan van het brandblusschuim is een eerste stap om ergere milieuschade te voorkomen. Waar de rekening voor het opruimen terechtkomt, is nog niet bekend. Ook is er nog geen definitieve oplossing voor het vernietigen van het blusschuim.

Daarvoor bekijkt de gemeente meerdere opties, waaronder het verbranden of filteren van de vloeistof. “Op basis van monsters die we nu nemen, gaan we op zoek naar de beste oplossing”, zegt gemeentewoordvoerder Maike Weenink. “Dat gaan we de komende maanden onderzoeken.”

Karen Kamps is opgelucht

De heikele kwestie werd in 2019 door Karen Kamps op de Doetinchemse politieke agenda gezet, nadat er negen jaar niet werd gehandhaafd door de gemeente en de Omgevingsdienst Achterhoek.

De gifvatenkwestie kostte Kamps zelfs haar zetel in de gemeenteraad, nadat ze uit de lokale fractie van GroenLinks werd gezet. De voormalig fractievoorzitter is blij dat nu eindelijk wordt ingegrepen: “Ik ben ontzettend opgelucht. De burgemeester heeft zich aan zijn woord gehouden, maar ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan.”

Onafhankelijk onderzoek moet antwoorden geven

Het opslaan van de vloeistof in lekvrije silo’s is voor Kamps een eerste stap in de goede richting, maar volgens haar blijft de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren. Een onderzoek van onderzoeksbureau Pro Facto in Groningen moet daar begin maart uitsluitsel over geven.