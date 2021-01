Het was wachten op een nieuw incident, zegt buurt na schietpartij Nijmegen

Een vrouw die al ruim vijftien jaar in een flat woont die uitkijkt op de flat van het incident, hoorde dinsdagmiddag een schot. “Maar ik dacht dat het vuurwerk was”, zo zegt de Nijmeegse die anoniem wil blijven.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Met handen in zakken afgevoerd

Een andere vrouw die ook niet met naam en toenaam genoemd wil worden, zag kort daarna een man met een donkerblauwe jas wegrennen. Daarna zag ze de politiehelikopter die kennelijk op zoek was naar deze vijfde verdachte.

Vier anderen werden dinsdagmiddag met een politiebus afgevoerd. Het ging om een jongeman en een vrouw, beiden met de handen op de rug, en twee mannen met de handen in zakken, waarschijnlijk om kruitsporen veilig te stellen.

Volgens de buurtbewoners was er altijd wat aan de hand bij de flat van het schietincident. Zo zagen ze regelmatig een auto in de buurt stoppen waarna één van de mensen uit de flat kwam en kort contact had met de bestuurder. Drugsdeals, zo denkt de buurt.

Prostitutie

Anderen denken dat er ook prostitutie bedreven werd. Zo vertelt een vrouw uit een tegenoverliggende flat dat ze regelmatig vrouwen van en naar de flat zag lopen met een rolkoffertje, volgens haar met make-up en kleren. Bovendien kwamen er vaak mannen naar de flat.

Ruim anderhalve maand geleden is er volgens buurtbewoners zelfs nog een inval gedaan in het flatgebouw, waarbij wapens in beslag zijn genomen. “Het zag er uit als een AK 47, een groot machinegeweer”, zo vertelt een omstander. En er waren meer incidenten.

Van balkon 'gevallen'

Fred Unk die woensdag nog eens komt kijken, zegt ironisch: “Er is wel eens iemand van het balkon afgevallen, om het zo maar te zeggen.” Volgens anderen werd de vrouw opgejaagd en is vervolgens aan de politie verteld dat ze van de trap gevallen was.

Willem de Vos noemt het 'niet normaal' dat er iemand is overleden bij een schietpartij vlak bij zijn huis. De Vos: “Ik vind gewoon dat Woonwaarts hier ook een zekere verantwoordelijkheid in heeft. Ze zijn er mede verantwoordelijk voor, dat zeg ik gewoon keihard hoor. Omdat ze niet gereageerd hebben op klachten.”

Meer aanhoudingen

Woningcorporatie Woonwaarts wilde niet reageren. Politiewoordvoerder Sven Strijbosch laat weten: “Wij zouden de flat niet als probleemwoning willen bestempelen. Maar er zijn wel eens meldingen gedaan van incidenten.”

Over de man die één van de buurtbewoners heeft zien wegvluchten, zegt hij: “We sluiten andere aanhoudingen in deze zaak niet uit.”