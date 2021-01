Miquel zorgt al 25 jaar dat we niet van de weg glijden

Al 25 jaar bestrijdt Miquel Huigen de gladheid in Apeldoorn. Met de gladheid in aantocht is hij al de hele dag in de weer om alles klaar te zetten. De strooiwagens gaan weer rijden.

"Vanavond gaan we waarschijnlijk weer een rondje maken. En voor de jongens die dat in de uitvoering doen echt een mooie job", vertelt Miquel Huigen met enthousiasme. Vroeger reed hij zelf ook op de strooiwagen, tegenwoordig is hij de spin in het web op de gemeentewerf.

Vroeger nachten achter elkaar in touw

"Elke dag krijgen we rond twaalf uur een berichtje van de Meteo. Dan kunnen we vast voertuigen klaarzetten. Bij twijfel zetten we gewoon alles klaar, zodat we dat niet midden in de nacht hoeven te doen."

Huigen kan met smaak vertellen hoe alles veranderd is in de laatste decennia. Hoe chauffeurs vroeger nachten achter elkaar in touw waren. "Dat kun je je nu niet meer voorstellen."

Ook de techniek is flink veranderd. De voorspellingen zijn bijvoorbeeld beter. Huigen: "Vroeger gingen we pas weg als het al glad was."

Betere techniek op de wagens

Ook de techniek op de strooiwagens zelf is veel meer geautomatiseerd. "Als je op een klinkerweg reed moest je zelf meer zout strooien, maar soms kwam je er dan pas veel later, als je al lang niet meer op de klinkers reed, achter dat die nog steeds veel te hoog stond. Dat wordt nu allemaal voor je gedaan, zodat je je ogen op de weg kan houden."

Het strooiwerk in Apeldoorn-Zuid is uitbesteed aan Circulus-Berkel. De gladheid komt zo nu en dan ter sprake bij korte gesprekjes met collega's, maar spanning voelt Miquel Huigen niet meer. "Heel vaak zie je op de terugweg al het resultaat van je uitruk. Dan zie je de weg alweer mooi worden, zodat mensen veilig over de weg kunnen gaan. Dat stukje is het mooiste."

Het gesprek met Miquel Huigen op Radio Gelderland:

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.