'Het prikje is peanuts', Karin eerst gevaccineerde in Gelderland

Dat ze nu gevaccineerd is, stemt de verpleegkundige in het Nijmeegse ziekenhuis positief. "Het werk is momenteel zwaar. We werken in isolatie, het is heel onpersoonlijk."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Honderdvijftig prikken

Nu de eerste vaccins gezet zijn, kan vooruitgekeken worden. Deze woensdag zetten ze in het Radboudumc zo'n honderdvijftig prikken. De komende dagen worden dat er een paar honderd per dag.

"We hopen binnen een paar dagen klaar te zijn met het vaccineren van medewerkers waarvoor we nu een vaccin hebben gekregen", zegt Chantal Bleker van het crisisteam.

Die eerste vaccins komen terecht bij mensen die in de acute zorg werken. "We hebben moeten selecteren. Het gaat met name om de intensive care, de covidafdeling en de spoedeisende hulp."

Zie ook: KIJK TERUG | Eerste coronaprik in Gelderland is gezet