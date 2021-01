Van samen koken word je wijzer, vindt TV-kok Nadia

De geboren Winterswijkse, de rollende R hoor je nog steeds, leerde koken van haar Marokkaanse moeder, en zij wéér van haar moeder. "Wat ik doe, doe ik op de schouders van de vrouwen voor mij", zegt ze tegen presentator Klaas Drupsteen in het programma Op weg naar Wijsheid. Al wandelend legt de culinaire enthousiasteling uit dat samen koken en samen eten veel meer kan betekenen dan alleen je bord leeg schrapen.

Al wandelend gaat het de goede kant op Foto: Omroep Gelderland

Verbinden door eten

De keukenprinses vraagt zichzelf wel eens 'Nadia waar doe je het voor? Waarom maak je die kookprogramma's en schrijf je de boeken?' Het antwoord is: "Om mensen te verbinden. Het klinkt hoogdravend, maar dat is echt de reden waarom ik het uiteindelijk doe." Ze ziet de vele culturen die ons land rijk is als een kans. "We kunnen zoveel van elkaar leren. Het is jammer dat we zo weinig met elkaar uitwisselen."

Ze voelde zichzelf ook lang een echt prinsesje, een geluksvogel. "Mijn leven ging altijd zo lekker kabbelend, alles ging goed." Tot het moment waarop haar man om het leven komt bij een verkeersongeluk. "Toen moest ik dus leren uit de negatieve dingen die gebeuren in je leven. Dat daar ook veel moois in zit, veel wijsheid en kracht in zit."

Nadia Zerouali (1975) is geboren en getogen in Winterswijk in een gezin met Marokkaanse ouders. Ze heeft vier zussen en een broer. Na de Middelbare Hotelschool en een studie Marketing en Communicatie wordt ze culinair ondernemer. Samen met Merijn Tol schreef ze meerdere prijswinnende kookboeken, en maakte tv-programma's met als inspiratiebron de Arabische wereld/keuken. Ze runt een couscousbar in Amsterdam en is medeoprichter van IEDER1, een beweging tegen polarisatie in Nederland. Ze heeft een zoon van 15 die ze alleen opvoedt. Haar man en jeugdliefde kwam om het leven bij een verkeersongeluk toen hun zoon drie maanden oud was.

Samen eten is samen delen

De Marokkaanse eetcultuur is gebaseerd op het samen delen. Je eet van hetzelfde bord. Als iemand weinig eet, zie je sneller dat er iets aan de hand is, en je geeft een ander de kans om het laatste hapje te nemen. Via de mede door haar opgerichte beweging IEDER1 probeert Nadia ook verbinding en uitwisseling tot stand te brengen. Vier de diversiteit van Nederland, spreek met elkaar en niet over elkaar, is de boodschap. "Nederland is van ons allemaal en we zijn ook allemaal verantwoordelijk voor onze Nederlandse samenleving."

'Nederlander plus'

Zelf noemt Nadia zich een 'Nederlander plus'. " Ik ben Winterswijkse en ik ben Marokkaanse. Marokko is mijn oma-land en Nederland mijn vader- en moederland. Ik ben 100 procent Nederlands en 100 procent Marokkaans." Tijdens een korte picknick zegt ze tegen de presentator: "Dit is Winterswijk voor mij." Waarop ze hem heel symbolisch een stuk zelf gebakken Marokkaans brood met pindakaas geeft.

Klaas zet zijn tanden in Marokkaans brood met pindakaas Foto: Omroep Gelderland

Nadia ziet de toekomst rooskleurig in. Ondanks de in haar ogen zwart-witdiscussies verwacht ze dat Nederlanders meelevender worden: "We komen er beter uit. En ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen door mijn zoon op te voeden tot een fatsoenlijke man. En via mijn werk lever ik ook mijn aandeel. Met alle kennis die ik heb opgedaan en via de vrouwen die ik op mijn reizen heb ontmoet, hoop ik het leven een beetje mooier te maken. Als ik dat doorgeef, voelt dtn toch wel weer als nuttig. Dan doe ik het goed."

Aan het eind van de uitzending noteert de Marokkaanse Winterswijkse in het 'wijze spreukenboekje': "Zonder ups en downs klopt er iets niet". Een citaat van dichter Derek Otte waar ze zich helemaal ik kan vinden. "Ik heb zin in allebei want je leert van alles wat je meemaakt." En om toepasselijk af te sluiten: "Zolang ik maar lekker eet!"

Meer over Nadia Zerouali in Op weg naar Wijsheid zondag 17 januari om 17.20 uur of nu in onderstaande video.