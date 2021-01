Ten Brinke maakte crash in Dakar-rally heel bewust mee: 'Ik was aan het tellen of ik nog bij was'

De Zeddammer staat Omroep Gelderland woensdag rustig te woord. "Het gaat best goed met ons (zijn navigator Tom Colsoul en hij, red.). Gelukkig reden we in een hele sterke auto en zaten we in een heel veilig gedeelte. We hebben nu wat blauwe plekken en spierpijn, maar gelukkig zijn we gezond en wel."

Maar toch was er wel sprake van een schok bij deze crash. Hij wijt het ongeluk aan de organisatie. "We reden in de top mee, dus dan ga je ontzettend hard. Ik denk zo'n 160 à 165 kilometer per uur. En dan gaat het mis omdat er een fout in het routeboek staat. Daar stond in dat dit een vlakke piste was, maar dat was het niet."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Hoewel Ten Brinke wel vaker is gecrasht, was dit ongeluk wel anders dan anders, zo vertelt hij. "Bij een wegongeluk merk je dat iemand je aantikt en dan is het eigenlijk al voorbij. Maar nu maakte ik de crash heel bewust mee. Want ik kom op hoge snelheid af op een vlakke weg, tenminste dat dacht ik en toen ben ik heel bewust gaan tellen hoe vaak we over de kop rolden. We voelden klap na klap na klap en elke keer dacht ik: ik ben nog bij. Dat was best heftig."

Sterke auto

Eenmaal uit de auto was de Zeddammer meteen positief. "Ik zag dat we zelf nog heel waren en ook de voorruit was nog goed. Dan blijkt wel dat de auto goed is gebouwd. Helaas konden we niet door, ook al hoopten we dat dat nog kon. We hebben de auto overeind gezet en er nog 2,5 uur aan gesleuteld. De vier wielen zaten er nog onder en het stuur en de motor werkten nog. Op dat moment hoop je dat je de laatste 40 kilometer nog kan uitrijden, maar de koelers waren zo beschadigd dat we dan de motor kapot zouden maken."

En dat zou ook de topklassering, waarop Ten Brinke en Colsoul al reden, in gevaar brengen. "Rijd je die 10 dagen nog uit met een auto die niet goed meer is, dan rijd je niet meer mee voor de top drie, waar we op mikten. Dan moet je wel heel veel risico nemen en dat wilden we niet doen."

Balen

En dus baalt de coureur. "Drie weken terug rijd je het WK en dan word je tweede. In hetzelfde veld als nu in de Dakar. Als je er dan vroegtijdig uit moet, dan is dat klote."

Morgenochtend vliegt de Achterhoeker terug naar Europa, voor een volgende wedstrijd.