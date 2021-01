Ridders van Gelre zien exclusief voorpremière van Borculose docu

Peter Nieuwenhuis, initiator en maker van de documentaire, nodigde de Ridders van Gelre uit om onder het genot van een Borculoos biertje alvast een voorproefje van de film te komen bekijken in de kasteelkelders van de Heerlijkheid Borculo.

Het project heeft in totaal ruim drie jaar geduurd. Op 15 oktober 2017 begon cameraman Albert Bakker met de eerste opnames, 500 uren later is de film eindelijk klaar. De makers konden rekenen op de enthousiaste medewerking van talloze figuranten, assistenten en sponsoren uit Borculo en omgeving.

Het gedichtje van Erika

De film is opgedeeld in vier delen en bestrijkt de hele geschiedenis van Borculo. Als je Peter Nieuwenhuis vraagt naar zijn favoriete fragment, hoeft hij niet lang na te denken: “Dat is het verhaal van Erika Löwenberg, een Joods meisje die de oorlog niet heeft overleefd.”

Erika werd 1942 opgepakt en een jaar later is ze vergast in Auschwitz. Aan de buitenmuur van de synagoge in Borculo hangt een gedichtje dat ze voor haar arrestatie in een poëziealbum van een vriendinnetje schreef.

“Lieve Hennie, als je soms in latere tijden dit album eens doorziet, wil je dan aan mij blijven denken, als je deze letters ziet? ‘k Mocht eens ver van je af zijn, of rusten in het graf. Blijf dan aan mij denken, die je deze letters gaf.”

Peter Nieuwenhuis: “Toen ze dit schreef was ze dertien jaar, en als je de tekst leest, dan denk je; wat zal ze gedacht hebben op dat moment? Dat raakt me.”

Een fragment uit de documentaire, Erika schrijft haar gedichtje. Foto: Stichting Borculo, Beleef de Berkelstad

Naast de films komt er straks ook een stadsapp, waarmee een interactieve stadswandeling door de geschiedenis kan worden gemaakt. En zodra het weer kan, wordt de documentaire aan het grote publiek getoond bij café Peters in Borculo. Tot die tijd moeten belangstellenden het doen met deze korte voorvertoning.

Kijk hier de reportage: