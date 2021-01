Peter maakt unieke docuserie over geschiedenis van Borculo

De stad Borculo was eeuwenlang het centrum van de gelijknamige heerlijkheid. Het was min of meer een zelfstandig landje tussen het hertogdom Gelre en het bisdom Münster. Vorsten hebben eeuwenlang conflicten uitgevochten om de heerschappij in de heerlijkheid. Uiteindelijk voegde Maurits van Nassau Borculo in 1616 definitief bij Gelderland. Stadhouder Willem V kocht in de achttiende eeuw de rechten van de heerlijkheid Borculo. Koning Willem-Alexander mag zich daarom nog altijd heer van Borculo noemen.

Het gedichtje van Erika

De film is opgedeeld in vier delen en bestrijkt de hele geschiedenis van Borculo. Als je Peter Nieuwenhuis vraagt naar zijn favoriete fragment, hoeft hij niet lang na te denken: “Dat is het verhaal van Erika Löwenberg, een Joods meisje die de oorlog niet heeft overleefd.”

Erika werd 1942 opgepakt en een jaar later is ze vergast in Auschwitz. Aan de buitenmuur van de synagoge in Borculo hangt een gedichtje dat ze voor haar arrestatie in een poëziealbum van een vriendinnetje schreef.

“Lieve Hennie, als je soms in latere tijden dit album eens doorziet, wil je dan aan mij blijven denken, als je deze letters ziet? ‘k Mocht eens ver van je af zijn, of rusten in het graf. Blijf dan aan mij denken, die je deze letters gaf.”

Peter Nieuwenhuis: “Toen ze dit schreef was ze dertien jaar, en als je de tekst leest, dan denk je; wat zal ze gedacht hebben op dat moment? Dat raakt me.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Een fragment uit de documentaire, Erika schrijft haar gedichtje. Foto: Stichting Borculo, Beleef de Berkelstad

Naast de films komt er straks ook een stadsapp, waarmee een interactieve stadswandeling door de geschiedenis kan worden gemaakt. En zodra het weer kan, wordt de documentaire aan het grote publiek getoond bij café Peters in Borculo.

Hoewel belangstellenden vanwege de coronamaatregelen nog even moeten wachten op de presentatie van de film, kreeg Ridder Bas Steman van het programma Ridders van Gelre alvast een exclusief kijkje.

Kijk hier de reportage: