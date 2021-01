Dode planten gezocht voor fotoshoot

Ik ben beeldend kunstenaar en heb een website. Die website ben ik op het moment aan het vernieuwen en wil daarvoor nieuwe foto's gaan maken vrijdag 8 januari. Hiervoor ben ik op zoek naar onder andere hele treurige planten die ik op de foto kan zetten.

Heb jij nog ergens die vergeelde stampalm staan, of toch geheel verdorde advocado stek? Of anderzijds planten die je al weg had moeten doen, maar ja, je kerstboom staat er ook nog. Ik kom hem graag halen. Liefst een beetje in Arnhem en omgeving.

Ik zal liefdevol zijn laatste aanzicht vereeuwigen.. En als je wil breng ik m terug, óf vlei hem na afloop op mijn composthoop voor een nieuw leven in een andere vorm.

Anook maakt als beeldend kunstenaar onder andere gouden opstekers voor mensen die extra aandacht en waardering verdienen. En deze mensen zijn in de coronatijd natuurlijk meer dan nodig. Om op haar website dit verhaal duidelijk naar voren te brengen wil zij dit graag in beeld vastleggen door een fotoserie te maken en dit op haar website te plaatsen. In de fotoserie is te zien dat mensen er voor elkaar zijn, dat ze een verschil maken op een troostrijke manier.

Naast verdorde planten is zij ook nog op zoek naar andere spullen en mensen voor een fotoshoot.

- een grijze, of beige of blauwe stofjas voor een man ( alleen maar lenen)

- een duivenmelker met witte duiven ( niet al nodig deze vrijdag, maar wel eerdaags)

- een oude microfoon ( alleen maar lenen)

- een oude mevrouw die goed kan breien ( niet al nodig deze vrijdag, maar wel eerdaags)

- KLM witte grachtenhuisjes ( alleen maar lenen)

- een heel grote sleutel ( alleen maar lenen)

- iemand die een echte witte poedel heeft ( niet voor aankomende vrijdag, maar eerdaags)

Kunt u haar helpen? Laat hieronder uw reactie achter!