Wijchen roept zes getroffen gezinnen toeslagenaffaire op zich te melden

Schrijnende gevallen

In december werd het rapport over de toeslagenaffaire gepresenteerd. In deze affaire werden duizenden gezinnen onterecht als fraudeurs bestempeld en geconfronteerd met grote terugvorderingen, waardoor zij in grote financiële problemen raakten. 9000 van deze gezinnen zijn bestempeld als ‘schrijnende gevallen’. Zij krijgen 30.000 euro compensatie van het Rijk, waarna gekeken wordt in welke gevallen er recht is op meer compensatie.

Begeleiding bij problematiek

Zes van die 9000 gezinnen wonen in de gemeente Wijchen. Zij worden opgeroepen zich via de reguliere kanalen te melden bij de gemeente. “We leven ontzettend mee met deze mensen en staan voor hen klaar, maar wegens de AVG weten we niet om welke huishoudens het gaat”, zegt wethouder Nick Derks (VVD). “Als zij zich melden bij de gemeente, worden ze direct doorverwezen naar een speciaal hiervoor aangestelde coördinator. Die gaat dan het gesprek met hen aan over hun leefsituatie. Dus of er problemen in het gezin zijn ontstaan, of problemen op het gebied van financiën, wonen, gezondheid en de manier waarop men in de samenleving staat. Er kan dan bijvoorbeeld contact gelegd worden met het sociaal wijkteam, of gekeken worden naar hoe men uit het schuldendal kan komen door het gesprek aan te gaan met schuldeisers. Het wordt maatwerk per gezin. De ondersteuning kan meteen gestart worden.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7