Alle ziekenhuizen vaccineren vandaag tegen corona, maar er zijn niet genoeg vaccins

De eerste prikken tegen corona werden woensdag al gezet in Nijmegen, Arnhem en Doetinchem. Vandaag volgen de andere Gelderse ziekenhuizen, zoals de Gelderse Vallei in Ede. Maar het is niet genoeg voor iedereen die met coronapatiënten werkt.

In de chaos van de eerste vaccinatiedag hebben zo'n 200 Gelderse artsen en verpleegkundigen een prik tegen corona gekregen. "Het duurde allemaal langer dan gedacht, dus we hebben nu de eerste 24 gehad", vertelt coördinerend verpleegkundige Frances Greven van het Rijnstate. Vandaag gaat het Arnhemse ziekenhuis dus verder met de rest van in totaal 710 vaccins.

Maar is het genoeg? "Nee, het is nooit genoeg. Er zijn zoveel mensen die er ook af en toe op die afdelingen werken", verzucht Greven. Men moet daarom wel een substantieel aantal uren op de spoedafdelingen werken om nu in aanmerking te komen voor de prik.

Schaarste

"Gezien de landelijke schaarste aan vaccins kunnen niet alle medewerkers op de IC, spoedeisende hulp, COVID-afdeling en ambulance in de eerste ronde worden gevaccineerd. De verdeling gebeurt volgens een landelijk afgesproken verdeelsleutel op basis van het aantal IC-bedden en het aantal COVID-kliniekbedden", bevestigt ook het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, waar St Jansdal in Harderwijk en de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen onder vallen.

Het gaat daarom om verpleegkundigen en artsen die structureel zijn ingeroosterd op de IC, SEH, COVID-afdelingen en ambulance.

Het CWZ vertelt dat ze dat aanvullen met medewerkers die de komende tijd op deze afdelingen bijspringen. "In de basis is het voor nu genoeg, hoewel nooit zoveel als je zou willen om iedereen die met het virus in aanraking kan komen te beschermen", zegt het Nijmeegse ziekenhuis dat 450 vaccins heeft gekregen.

Start in alle Gelderse ziekenhuizen

Ook de rest van de Gelderse ziekenhuizen beginnen vandaag met vaccineren. Zo heeft Ziekenhuis Rivierenland in Tiel er 210 gekregen. Daar wordt de symbolische eerste prik vanochtend gezet door neuroloog en lid van de Raad van Bestuur Wendy Bosboom. Zelf moet ze nog wachten tot ze aan de beurt is. Ze werkt immers niet in de spoedzorg.

Het Tielse ziekenhuis zegt met die 210 wel uit te komen. "We verwachten de eerste groep met prioriteit te kunnen inenten. Er zijn ook collega’s die, om welke reden dan ook, bedanken", laat een woordvoerder weten.

Het Slingeland in Doetinchem krijgt er in totaal 276, Gelderse Vallei in Ede 320, terwijl het nog grotere Radboudumc er 700 heeft ontvangen.

