Boerin wil verbod op wensballonnen: 'Onze koeien worden er ziek van'

Op nieuwjaarsdag is het al raak. Ineke Hissink-Kapper uit Warnsveld loopt met haar man de deur uit voor een korte wandeling en ziet vrijwel meteen wat wapperen in het weiland. "Ja hoor, het is weer een wensballon. Hier moet een landelijk verbod op komen, want onze koeien worden ziek van de ijzerdraad dat in het voer terechtkomt."

Hoewel het in Zutphen verboden is om wensballonnen op te laten, merkt boerin Ineke daar weinig van. "Er worden nog steeds wensballonnen opgelaten en ook aswensballonnen. We vinden ze geregeld in onze weilanden. Dat is niet alleen gevaarlijk, maar ook nog eens luguber om dat uit ons weiland op te rapen."

Verbod op wensballon

Het is ook de vraag of mensen op de hoogte te zijn van het wensballonnenverbod in Zutphen. Wie op de website van de gemeente in de zoekbalk wensballon invoert, krijgt geen resultaten.

In december berichtten landelijke media dat er een run was op wensballonnen. Een webshopeigenaar die ze verkoopt, vermoedde dat mensen met de jaarwisseling in plaats van vuurwerk een wensballon de lucht in wilden laten gaan.

Dick Kuiperij, natuurfotograaf in de Achterhoek, vond eergister tijdens een rondje van 10 kilometer in de buurt van het Korenburgerveen wel tien wensballonnen. "Ik dacht: ik zie overal van die flappen wapperen. In de bomen, in het weiland."

Kuiperij heeft het idee dat het exemplaar dat hij van dichtbij bekeek wel gemaakt is van materiaal dat vergaat, 'maar toch, je wil ze niet overal hebben liggen in de natuur."

Koeien kunnen doodgaan van zwerfafval

Ineke en haar man hebben ook weilanden in de buurt van de uiterwaarden bij de IJssel in Zutphen. Ook daar vinden ze altijd veel afval. "Voordat we maaien, lopen we door het weiland om blikjes, plastic en mondkapjes op te rapen."

Zodra het voer in de winter aan de koeien wordt gegeven, haalt Ineke er alsnog afval uit. Desondanks gebeurt het dat koeien ziek worden van ijzerdraad of stukjes van blik in hun maag. De koeien raken inwendig beschadigd, waar ze dood aan kunnen gaan.

Ineke hoopt dat er snel een verbod komt op wensballonnen. "Als een plaatselijk verbod niet goed helpt, dan maar een provinciaal verbod en het liefst een landelijk verbod. Het gaat erom dat mensen zich ervan bewust zijn wat de gevolgen kunnen zijn."