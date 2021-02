Rudy strijdt voor meer bekendheid van de Balgoijse geschiedenis

Rudy van Haren, een trotse Balgoijenaar, begon een aantal jaren geleden aan zijn zoektocht naar de geschiedenis van het ‘Huys tot Balgoye,’ dat hier rond 1350 werd gebouwd. In zijn zoektocht stuitte hij op een landkaart, bouwstenen, afbeeldingen van het slot, een zegel van één van de bewoners van het kasteel en een beschrijving van het Beleg van Grave, waarin de burcht ook wordt genoemd.

Belangrijke versterking

Het kasteel is in de veertiende eeuw gebouwd door de Graaf van Kleef en het was een belangrijke versterking in de tachtigjarige oorlog en later tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden. De commandant van het Staatse leger, Carl von Rabenhaupt, had er in 1674 zelfs zijn hoofdkwartier tijdens het beleg van Grave, dat even ten zuiden van de Maas lag. Grave was bezet door de Fransen, maar het lukte Stadhouder Willem III met zijn generaal Carl von Rabenhaubt om Grave te heroveren. Helaas werd het kasteel na die overwinning verwoest. Eind achttiende eeuw is op de fundamenten nog wel een nieuwe burcht gebouwd, maar die werd nauwelijks bewoond en aan het begin van de twintigste eeuw was het gebouw zo vervallen, dat het is afgebroken.

Presentator Bas Steman en Rudy van Haren in de boomgaard waar het Huys tot Balgoye ooit stond Foto: Omroep Gelderland

Boomgaard op de fundamenten

In 1941 heeft archeoloog en kasteelonderzoeker Jaap Renaud de fundamenten van het middeleeuwse kasteel blootgelegd en onderzocht. Daarbij werd de burchtheuvel afgegraven en de gracht gedempt. Nadat alles was vastgelegd, zijn de fundamenten bedekt met zand en is er een boomgaard op geplant. Het ‘Huys tot Balgoye’ dreigde in de vergetelheid te raken. Doodzonde, vindt Rudy van Haren en daarom strijdt hij voort om de illustere geschiedenis van Balgoij meer bekendheid te geven.

Kijk hier naar de reportage: