Verdachte afpersing De Groot ontkent: 'Moet niets hebben van dit soort praktijken'

De 33-jarige Ali el L. die wordt verdacht van betrokkenheid bij de afpersing van fruitbedrijf De Groot in Hedel, ontkent daar iets mee te maken te hebben. "Iedereen die mij kent, weet dat ik niets moet hebben van dit soort praktijken", sprak hij woensdag in de rechtszaal. De officier van justitie eiste 18 maanden cel tegen de Hilversummer.

Op het proces in de rechtbank van Arnhem waren een groot aantal journalisten van de landelijke media afgekomen. Maar het is de vraag of ze specifiek kwamen voor het verhaal van Ali el L., de man die in 2019 afpersingsgeld zou hebben willen innen bij de familie De Groot in Zaltbommel.

Een andere verdachte in de zaak, Ali G. uit Bussum, is dinsdag samen met een man uit Hilversum aangehouden op verdenking van brandstichting en andere misdrijven gericht tegen medewerkers en ex-medewerkers van De Groot Fresh Group. De zaak van deze 'hoofdverdachte' is daarom nu voor onbepaalde tijd aangehouden.

Sms'jes begin van lange reeks bedreigingen

In de visie van het Openbaar Ministerie (OM) vormen de dreigende sms'jes die in mei 2019 op het mobieltje van een van de directieleden van De Groot verschijnen, het startschot voor de grootschalige afpersing. Praktijken die tot op de dag van vandaag voortduren.

De basis zou volgens onderzoek liggen in cocaïnehandel. De transportfaciliteiten van bedrijven als De Groot Fresh Group worden door de drugshandel ingezet om partijen te verschepen van Zuid-Amerika naar Europa. Op het terrein van De Groot in Hedel werden in de afgelopen jaren partijen drugs onderschept; de laatste maal medio mei 2019.

'Impact bedreigingen is enorm'

In de dreigsms'jes wordt De Groot verantwoordelijk gehouden voor het verlies van 'de handel'. Er zou een bedrag van 150.000 euro mee gemoeid zijn. De berichten, verstuurd vanaf zes verschillende telefoons, worden in de loop van twee weken steeds dreigender van toon.

Op een zeker moment dient De Groot te betalen via bitcoins. En als dat niet gebeurt, zullen intimi van De Groot dat met hun leven moeten bekopen. "De impact van de dreigementen is enorm geweest", zo laat de officier van justitie weten tegenover een rechtszaal en publieke tribune waarop de bewuste familie zelf niet van de partij is.

De advocaat van de familie - Taco van der Dussen - vertelt in een verklaring aan de rechtbank dat de directie van het fruitbedrijf evenals naasten vanwege de bedreigingen maandenlang in vakantiehuisjes zijn ondergebracht. "Vooral de kring van naasten rondom de kern van het bedrijf wist niet wat hen overkwam."

Angst voor represailles bij verdachte

Ali el L. trommelt op 29 mei 2019 's avonds zijn vriendin Romy op. Hij heeft dan zojuist volgens eigen zeggen de vraag gekregen van een crimineel of hij een bedrag zou willen ophalen in Zaltbommel. Het zou gaan om een bezoek aan iemand die een schuld heeft uitstaan bij de crimineel. Hij krijgt er 3000 euro voor.

Tegenover de politie verklaart de verdachte nadien dat deze crimineel 'Pedro' zou heten. Volgens het OM is het bestaan van deze Pedro twijfelachtig. Ali el L. beweert daarentegen nu nog dat hij moet uitkijken voor deze man. Hij zou hem naar het leven staan als hij de politie te veel zou vertellen.

Met zijn vriendin aan het stuur rijdt Ali naar een Van der Valk-filiaal aan de A2. Daar wordt hij niet alleen door een persoon uit de entourage van De Groot opgewacht. Maar ook een arrestatieteam van de politie staat paraat.

'Donker, zonder straatverlichting'

Ali ruikt al bij het oprijden van het parkeerterrein onraad en laat ter plekke zijn vriendin rechtsomkeer maken: "Het was daar donker, zonder straatverlichting. Ik vond het maar niks."

Meteen na het keren ziet hij een tweetal ogen naar zich kijken, vanuit een andere wagen. Onderweg terug richting huis sms't hij naar zijn opdrachtgever: "Ik ben omgekeerd, ik had een staart achter me aan." De politie zit hem op de hielen, vermoedt hij.

Directie De Groot reageert op sms'jes

Nog niet eerder tijdens de behandeling van deze zaak kwam zo nadrukkelijk naar voren hoe De Groot reageert op alle bedreigingen. Er blijken in de dagen rondom het bezoek aan Zaltbommel diverse contacten te zijn tussen directielid William de Groot en zijn afpersers, zo vertelt de rechter, voorlezend uit het dossier.

Ook Ali el L. sms't op een bepaald moment met de directeur van het fruitbedrijf. De fruithandelaar is op zoek naar de werkelijke opdrachtgever van de bedreigingen, zo laat hij weten. De verdachte meldt het bericht meteen aan zijn vriend Ali G., die in het milieu ook wel 'Grote Ali' wordt genoemd, vanwege diens forse postuur.

'Grote Ali' had zijn spullen al gepakt

Op de 15e juni 2019 wordt de 'kleine' Ali - Ali el L. - opgepakt door een arrestatieteam. Hij blijkt thuis op zijn computer nog te hebben gezocht naar persoonsgegevens van William de Groot. Een aantal dagen later zijn ook zijn vriendin en 'Grote Ali' aan de beurt. De laatste blijkt zijn spullen al te hebben gepakt, alsof hij wist wat zou komen en wilde vluchten.

De officier van justitie: "In het onderzoek komt telkens naar voren dat de verdachte contact zoekt met een andere man. Dat is niet Pedro, maar die andere Ali, Ali G. uit Bussum. Hij weet niets te verklaren dat ook maar in enig opzicht een ander licht op deze zaak werpt."

