Meilandjes verlaten Gelderland om geschil met gemeente

Martien Meiland vertelde eerder in het programma Linda's Wintermaand dat hij problemen heeft met de gemeente Bronckhorst over vergunningen. In dat programma stelde Linda de Mol dat hij dus zou moeten vertrekken als dat niet wordt opgelost.

"Dat vind ik wel heel erg. Mijn living is net klaar en dan krijg je brieven van de gemeente Bronckhorst", zei de tv-persoonlijkheid destijds.

Het huis van de familie Meiland in Hengelo. Foto: Omroep Gelderland

Waar naartoe?

Inmiddels blijken die problemen zo groot dat ze er ook daadwerkelijk niet uitkomen met de gemeente. Erica Renkema bevestigt tegenover Omroep Gelderland dat er een verhuizing aankomt.

"Op welke termijn dat is, weten we nog niet. Maar wij mogen niet met het hele gezin permanent op dit adres wonen", legt ze uit. Dat is voor de familie reden om te vertrekken.

Naar een plek in de omgeving van Hengelo of elders in de provincie? "Nee, dat ligt niet voor de hand", zegt Renkema. "Al weten we ook nog niet waar we naartoe gaan."

Martien Meiland wilde woensdag tegenover een verslaggever van Omroep Gelderland niet reageren op het nieuws.

