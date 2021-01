Bestuurder onder invloed van drugs achter het stuur betrapt

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een bestuurder in Hulshorst aangehouden. De man was onder invloed van drugs. Een GGD-arts heeft ter plekke bloed afgenomen van de man. Dit gebeurde rond 04:30 uur.

De GGD-arts is niet standaard aanwezig bij de politie, maar komt langs als het nodig is. In dit geval heeft de politie de arts gebeld. Het afgenomen bloed van de bestuurder wordt ingevroren en wordt met speciaal vervoer naar het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

De man heeft een rijverbod van 24 uur gekregen, dit is standaard bij drugs. Het is niet duidelijk of de persoon zelf ook in Hulshorst woont of alleen door de plaats heen reed.