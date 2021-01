Alles wat je wil weten over het coronavaccin

Hoe werkt het coronavaccin?

Het coronavaccin zorgt ervoor dat je lichaam antistoffen aanmaakt tegen het coronavirus. "Door het vaccin maakt je lichaam een eiwit aan van het virus. Dat is dus niet het coronavirus zelf. Maar door dat eiwit begint je lichaam met de aanmaak van antistoffen", legt apotheker Judith Derijks van het Radboudumc uit.

Het grootste deel van de mensen zal zeven dagen na de tweede inenting, het vaccin van Pfizer krijg je in twee delen, beschermd zijn tegen corona. Er is een kleine kans dat je alsnog corona krijgt. Het ziekteverloop is volgens het RIVM na vaccinatie minder ernstig.

Hoe veilig en betrouwbaar is het coronavaccin?

Het vaccin is door verschillende officiële instanties goedgekeurd. Derijks: "Een geneesmiddel, en dus ook een vaccin, wordt niet zomaar goedgekeurd." De coronavaccins moeten voldoen aan strenge eisen. Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaan over de beoordeling.

De coronavaccins in Nijmegen. Foto: Omroep Gelderland

Op basis van testen is het vaccin dat vanochtend in Nijmegen aankwam, goedgekeurd. Voor de apotheker uit het Radboudumc is er geen enkele aarzeling: "Zodra ik aan de beurt ben, laat ik die prik zetten."

Werkt het vaccin ook tegen de gemuteerde 'Britse' variant?

"Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat het vaccin niet werkzaam zou zijn bij de gemuteerde variant", stelt Derijks. "Integendeel: ook voor de Britse variant is het een werkzaam vaccin."

Het is normaal dat een virus verandert, maar dit gaat om kleine veranderingen. Het RIVM zegt hierover: "Het vaccin werkt nog steeds. Wereldwijd houden landen goed in de gaten of de vaccinatie beschermt tegen nieuwe virusmutaties."

Kan je na vaccinatie nog anderen besmetten met het coronavirus?

Volgens het RIVM is dat mogelijk. Het is nog niet zeker of iemand die gevaccineerd is, het virus alsnog kan verspreiden. Het RIVM zegt dan ook dat voor mensen die gevaccineerd zijn voorlopig nog dezelfde maatregelen gelden: "Ook iemand die gevaccineerd is moet thuisblijven en zich laten testen als diegene klachten heeft die passen bij corona."

Het vaccin beschermt volgens het RIVM voor ruim 90 procent tegen corona: "Maar dus niet voor 100 procent. Ook weten we nog niet hoe lang het vaccin werkt. Het is daarom ook na vaccinatie belangrijk dat je thuisblijft en je laat testen bij klachten."

Het zit het met de temperatuur van het vaccin en de houdbaarheid?

Het Pfizer-vaccin dat nu in de koelcel van het Radboudumc ligt, wordt bewaard bij een temperatuur tussen de twee en de acht graden Celsius. Hiervoor werd het vaccin in Oss bewaard bij -70 graden. Nu het vaccin langzaamaan ontdooit in Nijmegen, is het nog vijf dagen houdbaar.

Dat zorgt ervoor dat het vaccin met een strakke planning verspreid moet worden naar de andere ziekenhuizen in de regio. En zodra het in een spuitje zit om daadwerkelijk te gaan prikken, is het vaccin nog maar zes uur houdbaar.

Wanneer krijg ik het vaccin?

Verpleeghuismedewerkers en medewerkers in de acute zorg in het ziekenhuis zijn het eerst aan de beurt. In de vaccinatiestrategie van de overheid zijn nog wat andere groepen geformuleerd die voorrang hebben op de gezonde groep volwassenen van 18 tot 60 jaar, die vanaf april en mei als laatste aan de beurt zijn. Minister Hugo de Jonge wil dat iedere volwassene voor eind september de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren.

