Nieuwe aanpak brandveiligheid bij studentenhuizen: effectief of alleen voor de bühne?

De veiligheid van studentenwoningen laat regelmatig te wensen over. Om meer bewustzijn te creëren bij huurders en verhuurders heeft de brandweer in Ede de manier van controleren aangepast. "Tegenwoordig gaan we met beide partijen om de tafel zitten”, laat adviseur brandpreventie Jan Bosveld weten. Toch is niet iedereen tevreden.

Door Bart Gilhuis/Bureau Spotlight

In het verleden bezocht de brandweer studentenhuizen en vertelde de huurders wat er allemaal mis was. "Tegenwoordig doen we dat niet meer met het wijzende vingertje en het rode pennetje. We proberen nu de huurder en de verhuurder bewust te maken van de situatie door toelichting te geven en het gesprek aan te gaan”, zegt Bosveld.

Dat deze aanpak effectief is, merkt Bosveld naar eigen zeggen als ze op een later moment terugkomen voor controle. "We zien dat hetgeen verbeterd moest worden ook daadwerkelijk is verbeterd."

Niet vanzelf

Dat creëren van bewustzijn gebeurt volgens vastgoedondernemer en kamerverhuurder Willem Verhage niet automatisch. "Wij moeten zelf aan de brandweer vragen of ze bij ons komen controleren. Dat doen we jaarlijks.”

Verhage is bezorgd over de gevolgen voor de veiligheid: "Wat als je een slordige huurbaas hebt die alleen maar geld wil verdienen en niet veel aan de veiligheid wil doen? Studenten zullen er niet op letten, die zijn al blij dat ze een woonruimte hebben.”

Bosveld ziet dat het bewustzijn van brandveiligheid door de nieuwe aanpak juist gaat leven. "Je merkt dat we hierdoor serieuze vragen terugkrijgen. Juist ook van studenten. Dat vind ik hartstikke positief. Op het moment dat iemand er over na gaat denken, wordt er automatisch geïnvesteerd in brandveiligheid.”

Bosveld geeft aan dat de situatie van de brandveiligheid in studentenhuizen verslechtert naarmate de brandweer een tijd uit beeld is. "Daar ligt volgens ons dan een taak voor de verhuurder. We zeggen vaak ook tegen hen: ‘Als je een nieuwe huurder krijgt, praat hem even bij. Vertel wat wel en niet mag’.”

Inspecteur

Bij navraag onder andere verhuurders blijkt niet iedereen de mening van Verhage te delen. Beheerder Jeftha van Horzelenberg laat juist weten dat de brandweer ieder jaar komt controleren. In het begin moest hij daar wel naar vragen. "Je meldt een pand dan als het ware aan”, zegt Horzelenberg. ",Dat is ook een eis vanuit de verzekering. Er komt dan een inspecteur langs voor advies over de eisen aan het pand, ook gericht op brandveiligheid." Hierna wordt aangegeven dat de brandweer ook een ronde moet doen. "Dan loopt de brandweer een keer mee en geeft als alles goed is akkoord."

Een andere verhuurder, van wie de naam bij de redactie bekend is, laat juist weten dat er in drie jaar tijd nog nooit een bezoek van de brandweer is geweest. "Er zijn natuurlijk regels waaraan moet worden voldaan. Daarom heb ik in alle kamers rookmelders geplaatst en in de keuken een brandblusser opgehangen.” Volgens hem wordt er ook niet vanuit de verzekering om controle gevraagd. 'Er zit een opstalverzekering op de gehele flat via de vereniging van eigenaren.”

Doe-het-zelf

Verhage vindt dat er niet genoeg toezicht is op de veiligheid: "Totáál niet zelfs.” Terwijl hij naar zijn boekenkast loopt, vertelt hij dat alles vanuit de verhuurder moet komen. "Dit logboek van de brandweer heb ik ook zelf aan moeten vragen.”

Toevallig heeft Verhage laatst nog een controle aangevraagd voor één van zijn panden. "Nu heb ik een brief gekregen van de brandweer. ‘U bent gewend dat wij komen’, staat erin. Nou, dat doen ze normaal dus mooi niet uit zichzelf.”

De brandweer laat in de brief weten wegens corona niet op controle te kunnen komen. "Achteraan zit dit checklijstje”, vertelt Verhage wijzend op het formulier. "We krijgen het verzoek of we de controle nu zelf willen uitvoeren. Als ik nu zo min mogelijk geld kwijt zou willen zijn, dan vink ik zelf lekker alle groene vakjes aan. Dat zou niet moeten kunnen.”

Acties brandweer

"De brandweer voert toezicht uit en investeert in het verhogen van het bewustzijn van brandveiligheid bij huurder en verhuurder”, reageert een woordvoerder van brandweerregio Gelderland Midden. "Buiten de inspanningen van de brandweer blijven verhuurder en huurders eerstverantwoordelijk voor de brandveiligheid en het brandveilig gebruik.”

De woordvoerder laat weten dat er in de afgelopen zes jaar bij alle panden met kamerverhuur die meldingsplichtig zijn (vijf kamers of meer) jaarlijks toezicht is gehouden door de brandweer. Daarnaast stond voor 2020 een kamerverhuuractie gepland, waarbij de brandweer langs alle geregistreerde panden zou gaan tijdens een controle-driedaagse. Door corona kon dit niet doorgaan.

De brandweer heeft in 2020 een zelfcheck verstuurd aan bedrijven die studentenkamers verhuren. Hier zit een begeleidend schrijven bij, met als doel de belangrijkste onderwerpen over brandveiligheid en brandveilig gebruik onder de aandacht te brengen. Voor dit jaar staat een thema-actie ‘Brandveiligheid studentenkamers’ gepland.

Wat zijn jouw ervaringen als huurder of verhuurder met de controles op brandveiligheid? Wij horen het graag. Laat het ons weten via bureau@bureauspotlight.nl.

Bart Gilhuis werkt voor Bureau Spotlight, lokale onderzoeksjournalistiek in de Foodvalley, een samenwerking van BDUmedia, Omroep Ede en de School voor Journalistiek in Ede. Met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.