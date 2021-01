Dit is waarom het in Veldhuizen zo rustig bleef tijdens de jaarwisseling

"Ik geloof dat er één bushokjes kapot is. Normaal zijn ze allemaal gesloopt", zegt een wijkbewoner. "Er was wel wat vuurwerk, maar er stonden geen auto's in brand", zegt zijn buurvrouw Ger Floor opgelucht.

Grote inzet

Dat het deze jaarwisseling rustig bleef in Veldhuizen heeft voor een deel te maken met het vuurwerkverbod, maar is volgens burgemeester Verhulst zeker ook te danken aan de inzet van vele Edenaren.

"Ik wil iedereen bedanken: de politie, het wijkwerk, de medewerkers hier, de buurtvaders nieuwe stijl en vooral de bewoners zelf", zegt hij in gesprek met Omroep Gelderland. Die hebben hun jongeren scherp in de gaten gehouden, nadat het vorig jaar zo uit de hand liep.

"Weet wat je kinderen doen, dat was mijn punt vorig jaar." De burgemeester ging daarover in gesprek met wijkbewoners en bezocht de Edese moskee. Hij is gehoord.

Harde aanpak: tientallen jongeren kregen proces verbaal

Jongeren die zich gedurende 2020 toch nog misdroegen, werden meteen hard aangepakt en kregen een proces-verbaal aan hun broek. Dat betekende meestal dat ze een boete moesten betalen, voor sommigen bleef het bij een waarschuwing. Ook deze harde aanpak lijkt gewerkt te hebben.

Vijftien tot twintig jongeren kregen in mei een proces-verbaal toen het weer onrustig werd in Veldhuizen en er een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) belaagd was. Hetzelfde gold voor de overlastgevende jongeren in het centrum van Ede afgelopen november. Verhulst gelooft dat met deze harde aanpak een groot deel van de overlastgevers voorafgaand aan de jaarwisseling is uitgeschakeld. "Omdat je ze uit de anonimiteit haalt. En dan ga je niet zo snel weer over de schreef."

Surveillanceteam is succes

Tijdens de jaarwisseling had het surveillanceteam het rustig. Foto: Omroep Gelderland

Ook de extra ogen en oren in de wijk hebben voor rust gezorgd, meent Verhulst. Hij doelt op de extra camera's, maar zeker ook op het surveillanceteam dat dit jaar voor het eerst is ingezet.

"Buurtvaders nieuwe stijl", zo noemt Verhulst de 25 getrainde mannen, vaak buurtbewoners, die vanaf december in Veldhuizen de straat opgingen. Ze onderhielden nauw contact met de politie en bezochten plekken waar jongeren voorheen voor overlast zorgden. "Dat werkt. Zodra er ergens een groepje was, stond er meteen een buurtvader bij met een politieman." Volgend jaar zal er daarom zeker weer zo'n team zijn, verzekert hij.

Sociale media

Ook achter de schermen heeft de politie jongeren goed in de gaten gehouden. Vorige jaarwisseling riepen ze elkaar via sociale media massaal op om te rellen. Daarom werden die kanalen dit jaar extra goed gevolgd. Maar de online oproepen bleven uit. De extra politie-inzet die klaarstond bleek niet nodig.

Zie ook: