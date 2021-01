Burgemeester van Voorst kondigt na 14 jaar afscheid aan

Penninx is sinds 2006 de burgervader van de Gelderse gemeente. Hij bedankt in zijn toespraak de inwoners van de gemeente. "Vanaf de eerste dag heb ik mijn burgemeesterschap een feest gevonden, dankzij jullie."

Pensioen

Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar in juni noemt Penninx als reden voor het besluit om te stoppen. "Samen met mijn echtgenote ga ik mijn eigen agenda invullen, als pensionado."

Hij zegt genoten te hebben van de jaren waarin hij het burgemeesterschap vervulde. "Vandaag ben ik, net als december 2006, een ontzettend blij mens. Nu omdat ik veertien jaar jullie burgemeester mag zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat jullie die prachtige gemeenschap van Voorst blijven vormen, in de mooie dorpen, gelegen in een prachtig landschap."

De wereld verbeteren

Zijn politieke carrière begon in 1987 als raadslid voor de PvdA in Zaltbommel, naar eigen zeggen om de wereld te verbeteren. In diezelfde gemeente was Penninx ook elf jaar wethouder. In zijn toespraak laat de PvdA'er weten dat zijn visie in de loop der jaren niet is veranderd.

"Mijn ambitie is en was het streven naar kwaliteit van besturen en overheidshandelen. Zorgen dat dingen goed gaan en dat de gemeenschap zich vrij en veilig voelt. En vooral: dat mensen die het moeilijk hebben recht wordt gedaan, dat er geluisterd wordt, dat nieuwe wegen zich openen zodat er ruimte ontstaat voor groei."