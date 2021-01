Afpersingszaak fruitimporteur Hedel: 18 maanden geëist

Tegen een 33-jarige man uit Hilversum is woensdag 18 maanden cel geëist. Hij wordt verdacht van het medeplegen van de afpersing van fruitimporteur De Groot Fresh Group uit Hedel. De zaak liep vorige maand vertraging op omdat de 35-jarige hoofdverdachte uit Bussum vergeefs de rechters wraakte, die volgens hem vooringenomen zouden zijn. De zaak tegen de Bussumer is voor onbepaalde tijd aangehouden.

De zaak draait om een afpersingspoging in mei en juni 2019. Afpersers eisten met sms-berichten ruim een miljoen euro of bitcoins ter waarde van anderhalf miljoen euro van het fruittransportbedrijf uit Hedel in de gemeente Maasdriel. Dat moest dienen als 'schadevergoeding' omdat het bedrijf de vondst van een partij drugs tussen Zuid-Amerikaans fruit bij de politie had aangegeven. Als er niet werd betaald, dan dreigden de afpersers willekeurige medewerkers te gaan liquideren.

Geweld en brandstichting

(Ex)-medewerkers van het fruitbedrijf en familieleden van hen kregen te maken met geweld. Zo werd in Kerkdriel op de stoep bij de zoon van de directie een handgranaat achtergelaten. In juni werden twee woningen beschoten en in november werd een woning van twee ex-medewerkers in Hedel door brand verwoest.

Voor de afpersing in 2019 staan vier verdachten terecht. Het OM eiste vorige maand al 1,5 jaar cel tegen een 31-jarige man uit Kortenhoef. Een 24-jarige vrouw uit Hilversum hoorde een taakstraf van honderd uur tegen zich eisen, naast een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden.

Ze zouden een bitcoinrekening hebben geregeld voor de Bussumse hoofdverdachte. Zijn zaak is dus aangehouden.

Brandstichtingen en explosies

De Bussumer is dinsdag in Naarden-Bussum opnieuw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brandstichtingen en explosies, samen met een andere verdachte.

Vorige week maakte de politie ook al bekend dat in december nog vijf verdachten zijn aangehouden in verband met de brandstichting van een woning aan de Ammerzodenseweg in Hedel en bedreiging. Drie van deze vijf mannen zitten nog vast. Hun betrokkenheid bij de brandstichting en dreiging wordt onderzocht.

