Josien wordt vandaag ingeënt: 'Hopelijk krijgen we meer vrijheid'

Eindelijk is het zover vandaag. Dan krijgt Josien Zomer uit Scherpenzeel als één van de eersten in onze provincie het coronavaccin. En daar is ze meer dan blij mee. "Hier wachten we al maanden op, hopelijk geeft het vaccin weer meer vrijheid."

Onder toeziend oog van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) krijgt woensdagochtend een 39-jarige zorgmedewerkster in Veghel het allereerste coronavaccin. Nog dezelfde dag krijgt Josien Zomer, IC-verpleegkundige in ziekenhuis Rijnstate, ook een prik toegediend. "Hier hebben we al maanden op zitten wachten. Hopelijk geeft de vaccinatie hoop en laten ook anderen zich daarna vaccineren zodat we uit de pandemie komen en weer meer vrijheid krijgen", stelt Zomer woensdagmorgen op Radio Gelderland.

En daar slaat ze meteen een spijker op de kop. Het is nog maar afwachten hoeveel mensen zich laten vaccineren. Voor Zomer was de keuze niet moeilijk. "Ik was er zelf snel over uit, gelukkig is er veel informatie beschikbaar om de keuze te maken. Maar je hoort op de werkvloer ook nog wel veel vragen. Moet ik mezelf vaccineren als ik corona al heb doorgemaakt? En wat doet het vaccin op de lange termijn? Gelukkig speelt het ziekenhuis daar goed op in, met veel informatie. Zo kunnen mensen ook weloverwogen een besluit nemen."

'Respect voor iedereen'

En wat nu als collega's van Zomer zich niet vaccineren? "Ik heb respect voor iedereen, dus ook voor collega's die dat niet doen. Maar ik hoop natuurlijk wel dat heel veel mensen het wel doen. Het is belangrijk."

