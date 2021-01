Leerlooierij houdt Lichtenvoorde al jaren in de greep: 'Hand voor je mond als je langsfietst'

Buurtbewoner Shirley van den Berg heeft dagelijks te maken met de stankoverlast van Vitelco. De lucht die van de leerlooierij afkomt, is volgens haar ondraaglijk. "Als je erlangs fietst, moet je echt je hand voor je mond houden. Dan ligt het alleen aan de wind, hoe die staat. Dan heb je er wel of geen last van", verzucht ze.

Een andere buurtbewoner maakt zich zorgen om een rode stof die bij haar in de omgeving is neergedaald. De tekst gaat verder onder de video.

De kwestie rond de leerlooier, die tegen het centrum van het dorp aan schurkt, duurt inmiddels al jaren en is ook op lokaal politiek niveau vaak besproken. Maar echte verandering is er nog niet gekomen. Inwoners voelen zich voortdurend in de wachtkamer gezet en hebben het idee dat ze niet serieus genomen worden.

Bang voor schadelijke stoffen

Behalve stankoverlast zijn omwonenden bang dat de leerlooierij schadelijke stoffen uitstoot. "Sinds kort is het zo dat mensen niet langer dan drie tot vier uur in de directe omgeving van de fabriek mogen blijven, omdat dat niet goed is voor de gezondheid. Maar in de omgeving van de fabriek wonen en werken wel mensen, 24/7", vertelt Shirley van den Berg.

De tekst gaat verder onder de foto.

Aanblik van leerlooierij Vitelco. Foto: Omroep Gelderland

Andere inwoners van Lichtenvoorde onderschrijven haar zienswijze. André Reuvekamp woont al sinds begin jaren negentig pal achter Vitelco en weet als geen ander wat voor gevolgen dat heeft. Hij houdt soms noodgedwongen de ramen en deuren van zijn huis dicht, om de toestroom van de lucht die afkomstig is van de leerlooierij te beperken.

En Herman Rooks, voorzitter van de plaatselijke sporthal waar veel jeugd in traint, probeert tevergeefs de luchtfilters op het dak te laten onderzoeken op aanwezigheid van mogelijke schadelijke stoffen van Vitelco.

Machteloos

Shirley, André en Herman hebben al vele pogingen gedaan om Vitelco te bewegen de fabriek te verplaatsen. Dat heeft tot nu toe niets uitgehaald. Lichtenvoorde voelt zich machteloos tegenover de leerreus en voelt weinig steun van de gemeente Oost Gelre. Inge de Jager zocht hen op voor het nieuwe Omroep Gelderland-programma In het vizier van De Jager.

In de eerste aflevering hoort ze hun verhaal en spreekt ze ook met Vitelco-directeur Twan de Bie. Die ontkent niet dat er giftige stoffen aanwezig zijn in de fabriek, zoals in 2019 bleek. "Maar die stoffen waren er in 2010 ook, en in 1975 ook. Die zijn hier altijd geweest. En die staan opgeslagen in een chemicaliënmagazijn dat aan alle regels voldoet. Bij juiste toepassing en juiste opslag zijn die stoffen totaal ongevaarlijk."

In het nieuwe tv-programma 'In het vizier van De Jager' gaat Inge de Jager op zoek naar mensen die in de knel zitten, zich niet gehoord voelen en met de rug tegen de muur staan. De eerste aflevering is donderdag 7 januari te zien, vanaf 17.20 uur bij TV Gelderland. De uitzending wordt daarna ieder uur herhaald en is ook terug te kijken via Uitzending Gemist.