'Ik hoop dit jaar op de kermis een biertje te kunnen drinken', burgemeester spreekt wens uit

De twee nemen samen het jaar door tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst. Die receptie is niet in de raadszaal van het gemeentehuis. En er zijn ook geen inwoners. Alleen de burgemeester, Miggelbrink en wethouder Evert Blaauw zijn lijfelijk aanwezig tijdens de receptie. Aan een grote tafel in een studio nemen Frans en de burgemeester het jaar door. Inwoners kunnen digitaal meekijken.

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst. Foto: Omroep Gelderland

Naast corona, speelde ook de droogte een grote rol in de gemeente Bronckhorst. Daarnaast is er gestart met de bouw van woningen voor jongeren en vierde Bronckhorst het 15-jarig bestaan van de gemeente. Belangrijk onderwerp in de gemeente is de toename van drugscriminaliteit in het buitengebied. "We hadden de eer de eerste te zijn waar een crystal meth lab ontdekt is. Meestal wil je bovenaan lijstjes staan, maar op dit lijstje wil je dat niet." Ze roept inwoners op alert te zijn: "Meld het als u iets verdachts ziet."

In gesprek met inwoners

Ook wordt er, via beeldbellen, contact gelegd met vier inwoners uit de gemeente. Eén van hen is Noor Sloot van de Kermis en Oranje Stichting in Baak. In plaats van een groot dorpsfeest met een optocht heeft de organisatie op een andere manier het dorp samengebracht.

"We hebben uiteindelijk een Baakse Borrel Bingo gehouden", vertelt ze de burgemeester. "Mensen konden dan thuis inbellen." Het had wel wat voeten in de aarde: "Toen we de bingoballen in de bingomolen deden, bleken de ballen te klein voor het rad", lacht ze. "Uiteindelijk kwam het goed en we hebben alleen maar positieve reacties gehad." Sloot hoopt dat de kermis volgend jaar wel door kan gaan en daar hopen de burgemeester en Miggelbrink dus ook op.

Inwoners via beeldbellen in gesprek met burgemeester. Foto: Omroep Gelderland

Naast het gesprek met Sloot, schuift ook Erik van Distilleerderij De Bronckhorst aan. Hij besluit om dit jaar het roer - voor even - om te gooien. Hij maakt in de eerste coronagolf plaats van alcoholhoudende drankjes, desinfecterende handgeld. Verder vertelt wijkverpleegkundige Josien hoe haar jaar als thuiszorgmedewerker bij Sensire jaar was en horeca-ondernemer Patricia van De Herberg in Vorden vertelt dat ze op creatieve wijze toch mooie dingen heeft kunnen doen.

Huldiging sportkampioenen

Tijdens de bijeenkomst werden zeven sportkampioenen in het zonnetje gezet. Veel minder dan vorig jaar. Toen werden veertig sporters gehuldigd. Door corona kon bijna geen sportwedstrijd doorgaan, alleen een aantal jongeren hebben wedstrijden kunnen spelen. De zeven sporters stelden zichzelf in een filmpje voor.