Tako ontdekte de wereld van kinderen via het Jeugdjournaal: 'Het programma is uniek'

Voor iedereen die het Jeugdjournaal een warm hart toedraagt, is het een speciale dag. Op 5 januari 1981 was namelijk de allereerste uitzending van het inmiddels beroemde nieuwsprogramma voor kinderen tot 12 jaar. Arnhemmer Tako Rietveld is trots dat het Jeugdjournaal zijn robijnen jubileum viert. Hij was er bijna vijftien jaar verslaggever.

"Ik heb de 21ste verjaardag van het Jeugdjournaal nog meegemaakt", lacht Rietveld. "Sacha de Boer presenteerde het toen nog en samen met haar heb ik toen nog het getal '21' op haar trui zitten borduren. En ja, nu al zo lang. Het is en blijft een hartstikke mooi programma, het is uniek in de wereld. Nergens kennen ze het zoals wij het hier kennen."

Bekijk de eerste aflevering van het Jeugdjournaal uit 1981. De tekst gaat daaronder verder.

Rode draad

De belangen van kinderen lopen als een rode draad door Rietvelds leven. Op dit moment is hij kindercorrespondent, de eerste ter wereld bovendien. Hij laat de stem van de jeugd horen in de media en - waar mogelijk - op andere podia. Er zou best wat meer naar kinderen geluisterd mogen worden, vindt Rietveld. Opvallend genoeg was juist dat de reden om af te zwaaien bij het Jeugdjournaal.

"Ik heb gezien en geleerd dat kinderen veel meer te vertellen hebben dan de meeste grote mensen denken", legt Rietveld uit. "Internationaal kwam ik geregeld tegen dat journalisten me vroegen 'hoe doe je dat dan, kinderen aan het woord laten?'. Mede daarom ben ik gestopt bij het Jeugdjournaal, om kinderen echt een stem te geven. En dat is wat ik nu nog steeds doe, in samenwerking met ministeries en bijvoorbeeld de Verenigde Naties."

Rietveld sprak in de loop der jaren over duizend-en-één onderwerpen met kinderen. Daar zaten ook zware zaken bij, zoals bijvoorbeeld de aanslag op de koninklijke bus tijdens Koninginnedag in 2009. "Kinderen horen en zien alles voorbijkomen, zeker nu. En dus is het juist belangrijk om uitleg te geven, kaders te bieden en te vertellen hoe het nou precies zit. En om dat perspectief te geven, want dat hebben kinderen vaak niet", zegt hij.

Tako Rietveld maakte het nodige mee als verslaggever van het Jeugdjournaal. De tekst gaat verder onder de video.

Leren van kinderen

Zijn werk voor het Jeugdjournaal bracht Rietveld ook op de meest uiteenlopende plekken: op het WK voetbal, bij de begrafenis van Nelson Mandela, bij de Olympische Spelen in Beijing. Het waren echter de kinderen die hem het meest zullen bijblijven. "Zij zijn het belangrijkst. Ze kunnen op een hele luchtige manier dingen in perspectief plaatsen, daar kunnen we met z'n allen wat van leren. En dat zouden we op meer plekken moeten doen."

Rietveld heeft zijn werk altijd gekoesterd, zegt hij. "Het nieuws uitleggen aan kinderen is best moeilijk. Moeilijker dan het aan volwassenen uit te leggen. Ik wilde nergens anders werken dan daar. Ik ga vanavond absoluut kijken wat er tijdens de jubileumuitzending uit de oude doos gegoocheld wordt. Het is en blijft hartstikke mooi om af en toe nog naar het Jeugdjournaal te kijken. Er is veel veranderd sinds ik daar vijf jaar geleden wegging. Instagram was er toen niet eens! En het YouTube-kanaal is in de zomer een van de best bekeken kanalen bij de jeugd. Het blijft een gouden programma."