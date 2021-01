Coronavaccins gearriveerd: eerste prikken in Arnhem, Doetinchem en Nijmegen

In een speciaal busje, afkomstig uit Oss, zijn woensdagochtend de eerste coronavaccins gearriveerd in Gelderland. Ze kwamen aan bij het Radboudumc en van daaruit worden ze over een deel van de provincie verspreid. Op de meeste plekken beginnen ze donderdag met het vaccineren, maar bij het Radboudumc in Nijmegen, ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem worden woensdag direct al de eerste prikken gezet.

In totaal zijn er 30.000 vaccins beschikbaar voor medewerkers die acute zorg verlenen op de covid-afdelingen in ziekenhuizen. In Nijmegen komen woensdag ongeveer 3.000 vaccins aan die direct zullen worden overgepakt.

Een deel blijft achter, maar het grootste deel wordt naar rato verspreid onder de andere ziekenhuizen in de Acute Zorg Regio Oost. Daaronder vallen naast het Radboudumc, het CWZ in Nijmegen, het Slingeland Ziekenhuis, Rijnstate Arnhem, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Ziekenhuis Rivierenland Tiel in onze provincie.

In het St Jansdal in Harderwijk, bij de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen en bij het SKB in Winterswijk krijgen ze de vaccins ook woensdag binnen en beginnen ze donderdag met het vaccineren. Dat geldt ook voor het CWZ, Ziekenhuis Rivierenland en de Gelderse Vallei in Ede.

Waarom niet allemaal op woensdag?

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is dus belast met de taak om alle vaccins verder te verspreiden. Dat gaat in heel Nederland zo en dat is dan ook gelijk de verklaring van waarom de vaccins niet overal tegelijk binnenkomen en deels ook waarom het ene ziekenhuis woensdag en het andere ziekenhuis donderdag 'pas' begint met prikken.

Er zijn tien ROAZ-regio's in Nederland, waarvan Regio Oost dus de meeste ziekenhuizen in Gelderland beslaat. De Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen en het St Jansdal in Harderwijk vallen onder het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle en het SKB Winterswijk valt onder het Netwerk Acute Zorg Eurregio.

In eerste instantie worden in de meeste ziekenhuizen eerst de artsen en verpleegkundigen op de corona-IC-afdelingen gevaccineerd. Ook de medewerkers op de spoedeisende hulp, de ambulancediensten en zij die op de corona-afdelingen werken komen als eerste aan bod.

Met de eerste vaccins zal nog lang niet iedereen ingeënt kunnen worden. Daarin zullen ziekenhuizen hun eigen afwegingen maken.