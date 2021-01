Bram Nuytinck nog niet uitgekeken in Italië: 'De trainingen zijn van een totaal ander niveau'

Nuytinck is in Gelderland nog altijd een bekende voetbalnaam. Zeker bij NEC waar hij de complete jeugdopleiding doorliep en later uitgroeide tot een populaire en stoere centrumverdediger in de hoofdmacht. Bijna twaalf jaar bleef hij de Nijmeegse club trouw om vervolgens een reuzenstap te maken naar het Belgische Anderlecht. "NEC is mijn club, maar ik zit nu al negen jaar in het buitenland.

Kritiek

Hij vindt het prima. De ervaring over de grens heeft Nuytinck tot een volwassen man gemaakt die inmiddels wel tegen een stootje kan. Al erkent hij ook dat leven in een ander land zijn voordelen heeft. "Bij NEC kreeg ik nog wel eens kritiek als ik slecht had gespeeld. Dat lezen je vrienden en familie dan ook allemaal. Iedereen krijgt dat mee. Ik heb daar wel veel moeite mee gehad. Hier is dat anders. Het interesseert me ook minder wat ze schrijven."

In 2017 verhuisde de in Heumen geboren Nuytinck naar het noordoosten van Italië op zoek naar nieuw geluk in de gerenommeerde Serie A. Hij heeft het goed bij middenmoter Udinese waar hij afgelopen zomer zijn aflopende contract nog maar eens met twee jaar verlengde.

"Ik stond ook wel open voor een nieuw avontuur", opent de goed gemutste Gelderlander na een lange (revalidatie)dag bij de huidige nummer dertien van de ranglijst. "Een nieuwe competitie was zeker een optie, maar ze wilden mij graag hier houden. Ik heb het ook enorm naar mijn zin."

Kwaliteit

Op 23 juni ging de Italiaanse competitie weer van start. Voor Nuytinck een belangrijke periode nadat ook de Italiaanse competitie voor ruim drie maanden was stilgelegd vanwege de uitbraak van het corona virus . "We hebben toen nog twaalf best goede wedstrijden op de mat gelegd. Ik speelde zelf ook lekker en leverde kwaliteit. Ik mocht van de club kiezen of ik met één of twee jaar wilde verlengen."

Nuytinck in actie tegen SPAL. Foto: ANP

Zes trainers in twee jaar

"Udinese heeft stappen gezet, ze willen hier echt iets neerzetten", vervolgt hij. "Er heerst ook rust. In mijn eerste twee jaar versleet de club zes trainers, nu zit de huidige coach er al een tijdje. Dat is voor Italiaanse begrippen niet echt normaal", lacht Nuytinck. "De club gaf mij een erg goed gevoel. Waarom zou je dan vertrekken als je ook nog eens gewoon een goede aanbieding krijgt?"

Bovendien ziet hij de status van de Serie A weer groeien. "Het wordt alleen maar groter. Dat een gigant als Ronaldo hier bij Juventus speelt, zorgt natuurlijk voor veel meer aandacht. Maar niet alleen Juventus wil de Champions League winnen, ook Inter zet stappen al zijn ze nu dan uitgeschakeld. En na een lange dip komt ook AC Milan weer helemaal terug. Veel grote spelers komen graag naar de Italiaanse competitie", merkt Nuytinck.

Teen, bovenbeen, kuit

Zelf beleeft hij tot nu toe een rotseizoen. Blessures spelen de verdediger parten waardoor zijn mentale weerbaarheid, zeker in coronatijd, nog meer op de proef wordt gesteld dan voorheen. Op 26 juli tegen Cagliari begonnen de problemen. "Ik brak mijn teen, ben in die wedstrijd nog doorgegaan maar een kwartier later landde iemand op mijn been. Ik heb er toen een tijdje uitgelegen. Later is daar een spierblessure in het bovenbeen overeen gekomen. Ik werd weer fit, maar op dezelfde plek scheurde die spier opnieuw af. Nu speel ik alweer drie weken niet vanwege een kuitblessure", vat Nuytinck de ellende samen.

Overbelasting

Hij heeft er wijze lessen uitgetrokken. Het is zoeken naar de juiste balans. "Ik heb geleerd beter rekening te houden met mijn lijf. Essentieel is dat ik niet overtraind raak en er niet te veel druk op mijn lichaam komt. Dat voel je zelf toch het beste aan. Wanneer kun je wel en wanneer kun je niet iets doen. Waar voel me goed bij. Ik ben waarschijnlijk iets te snel weer begonnen. We trainen ook nog eens heel hard en veel in Italië. Ik moet gewoon oppassen met overbelasting."

Bram Nuytinck op de hometrainer tijdens de corona-lockdown. Foto: Eigen foto

Nuytinck schetst nog een bijkomend probleem. "Door een korte zomervakantie was er weinig tijd om ons weer goed voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Als gevolg van corona wordt nu in korte tijd veel gespeeld. Daarnaast krijgen we bijna nooit vrije dagen hier. Tijdens interlandperiodes trainen we vaak alleen nog maar harder. Als iemand positief wordt getest, zit je ook zo weer tien dagen in quarantaine en mag je niet naar buiten. Dat werkt allemaal niet mee om fit en in je ritme te blijven."

Hevige griep

Nuytinck zegt best wel moeite te hebben met de strenge coronamaatregelen waardoor het normale leven ook in Italië al maanden zo goed als plat ligt. "Ik ben het over het algemeen niet eens met die maatregelen. Natuurlijk is de zorg voor ouderen heel erg belangrijk. Gezondheid staat voorop, maar ik zie bedrijven kapot gaan en mensen die met grote mentale problemen kampen. Ik vind het heel moeilijk hoor, maar van een hevige griep kun je ook heel ziek worden."

Zelf werd hij ook getroffen door het virus. "Net als mijn vriendin, die heeft het ook gehad. Ik heb twee dagen griep gehad en wat spierpijn. Dat is alweer een aantal maanden geleden. Als gevolg van corona ruik ik alleen nog steeds bijna niets. Van lekker eten kan ik dus niet zo genieten, maar het komt wel weer terug", lacht Nuytinck.

In Italië is vanaf donderdag ruimte voor een lichte versoepeling. "Dan gaan waarschijnlijk de koffietentjes weer tot 18.00 uur open en kunnen mensen weer lunchen en een wijntje drinken. Je zal zien dat de terrasjes direct vol zitten, ook al is het koud. Maar de avondklok geldt bijvoorbeeld nog wel steeds en winkels zitten dicht. In het voorjaar was de lockdown in Italië heel anders. Nu is het ongeveer hetzelfde als in Nederland."

Kerst

"Ja, eenzaamheid speelt in mijn leven momenteel zeker een rol", vervolgt de verdediger. "Alles staat zo stil, er gebeurt eigenlijk niks. Udine is een heel erg rustig stadje al zijn de mensen hier ontzettend relaxed. Dat is prettig. Mijn vriendin zie ik nauwelijks, omdat zij een baan heeft in Nederland. Ik heb haar nu anderhalve maand niet gezien. Gelukkig is ze er nu toevallig wel eventjes."

"Met Kerst heb ik hier ook alleen gezeten, al hecht ik daar ook weer niet zoveel waarde aan. Met de andere Nederlandse jongens die hier spelen, hebben we samen gezellig een wijntje gedaan. Het is zeker een mentale test, maar ik kan dat wel. Het helpt om de focus volledig op het voetbal te leggen en fit te worden. Dat is toch prioriteit."

Tactisch

Als het aan Nuytinck ligt is het einde van zijn sportieve loopbaan nog lang niet in zicht. Zijn droom is af te sluiten in Nederland. Voorlopig is hij echter nog lang niet uitgekeken in de Serie A. "Ik ben pas 30 jaar. Hoe ouder je wordt, hoe meer waardering en respect er komt in een land als Italië. Ik leer hier gewoon enorm veel. De trainingen zijn tactisch van een heel hoog niveau. We oefenen heel gericht op veel verschillende stijlen. Totaal anders dan in Nederland. Daar is het toch vaak veel van hetzelfde. Passen en trappen, dan een rondootje en vervolgens partijspel. Hier word je regelmatig ook echt afgemat. Het liefst ga ik nog heel lang door. Misschien wel tot mijn 38e."

Zie ook: Topsporters en corona: Bram Nuytinck leeft als kluizenaar in Italië