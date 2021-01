Het prikken gaat beginnen, maar wanneer ben jij aan de beurt?

Woensdag is het zover, dan wordt de eerste inwoner van Nederland ingeënt tegen het coronavirus. De eerste prik is voor de 39-jarige verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri in Veghel. Wanneer is de rest aan de beurt?

Vanaf woensdag

De Nederlandse overheid besloot verpleeghuismedewerkers voorrang te geven, om zo kwetsbare ouderen te beschermen. Vanaf woensdag krijgt in Veghel een deel van dit personeel het Pfizer/BioNTech-vaccin toegediend, het enige vaccin dat vooralsnog is goedgekeurd in de Europese Unie.

Op dezelfde dag wordt in ziekenhuizen begonnen met het inenten van personeel op de IC, spoedeisende hulp en corona-verpleegafdelingen. Ook in onze provincie worden dan de eerste prikken gezet.

Daarvoor worden de coronavaccins, die liggen opgeslagen in Oss, verdeeld over tien ziekenhuizen in Nederland. Het Radboudumc is daar één van en verdeelt de vaccins weer over andere ziekenhuizen in de regio, zoals het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en de Gelderse Vallei in Ede.

In heel het land worden naar schatting 30.000 medewerkers in de acute zorg in het ziekenhuis geprikt. In de verpleeghuizen gaat het naar schatting om 269.000 medewerkers. Daarbij wordt ook het personeel in kleinschalige woonvormen meegenomen.

Vanaf vrijdag 8 januari kan deze groep ook in Rotterdam en Houten worden geprikt en op maandag 11 januari volgen locaties in Amsterdam, Drenthe en Den Haag.

Vanaf 15 januari

De GGD's in Gelderland volgen dan op vrijdag 15 januari, drie dagen eerder dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De priklocaties zijn een grote hal in Wijchen, een sporthal in Apeldoorn en sportcentrum Papendal in Arnhem. Er zijn inmiddels genoeg prikkers gevonden die op die locaties kunnen helpen.

Nadat de eerste groep is ingeënt, worden ook zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg (178.000), wijkverpleging en Wmo-ondersteuning (166.000) uitgenodigd om een afspraak te maken. Daarna zijn verpleeghuisbewoners en mensen met verstandelijke beperking die in een instelling zitten aan de beurt. Deze groep wordt binnen de instelling gevaccineerd.

Vanaf maart

De volgende groep in de vaccinatiestrategie van de overheid wordt gevormd door thuiswonende ouderen. Minister Hugo de Jonge zegt hen vanaf maart te willen vaccineren. Mensen tussen de 60 en 75 jaar, dat zijn er zo'n drie miljoen, worden op de centrale locaties van de GGD ingeënt. Wie niet mobiel is kan bij de huisarts terecht, net als de 1,3 miljoen thuiswonende 75-plussers.

Niet veel later volgen mensen van 18 tot 60 jaar met een medische indicatie, gevolgd door alle andere zorgmedewerkers.

Vanaf april/mei

Dan blijven over de gezonde mensen tussen de 18 en 60 jaar: met 7,1 miljoen mensen ook meteen de grootste groep. Zij worden door zowel huisartsen als de GGD's gevaccineerd en zijn naar verwachting vanaf april of mei aan de beurt. De minister wil dat iedere volwassene voor eind september de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren.

De exacte planning hangt volgens minister Hugo de Jonge af van de snelheid van de goedkeuring van de vaccins voor de Europese markt en hoeveel vaccins wanneer kunnen worden geleverd. Het Moderna-vaccin wordt naar verwachting donderdag goedgekeurd door het EU-medicijnagentschap EMA, meldt de NOS. De Jonge verwacht dat het AstraZeneca/Oxford-vaccin half februari kan worden ingezet. Of en wanneer de overige vaccins die zijn besteld worden geleverd, is nog onbekend.